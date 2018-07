O inferno são os outros

13/5/2008

Uma amiga perguntou por que o Flamengo jogava contra o Santos com o Maracanã

vazio. O STJD determinou que a partida fosse com portões fechados, respondi.

E por quê?, insistiu. Expliquei: um torcedor do Flamengo atirou uma lata no

campo e o time levou a punição. Mais uma pergunta da amiga, para encerrar o

assunto: E o que o Santos tem a ver com isso? Fiquei sem saber o que dizer,

porque, de fato, aprendi na escola que apenas os culpados devem ser punidos

por seus atos anti-sociais. Assim, como castigar toda uma coletividade pela

ação de um único vândalo? E – pior – como punir a torcida do outro time, que

nada tem a ver com o malfeito? Como punir a todos nós com um jogo frio,

indiferente, chato, sem alma, um tédio só?

Bom, alguém pode dizer que mesmo com a torcida do Mengo na arquibancada a

coisa talvez não fosse tão diferente assim, tamanha a mediocridade vista

naquele templo do futebol. Afinal, como jogaria o Flamengo ainda em plena

ressaca da desclassificação inesperada diante do América do México? Mas,

como saber? Afinal, trata-se da maior torcida do Brasil e, por certo, parte

dela estaria lá para incentivar o time, fazê-lo esquecer do vexame, ou,

simplesmente, para cobrar mais brio e raça. Seja como for, a torcida daria

colorido àquele jogo opaco. E só a torcida mesmo poderia fazer isso, porque

futebol dentro de campo, que é bom, não se viu. Nem por parte do Flamengo,

que fez a sua parte com facilidade, e muito menos do Santos, com um time

reserva, desentrosado e desmotivado.

Nos outros jogos, a coisa não foi muito melhor, pelo menos nos que

acompanhei. Provavelmente, a melhor partida foi Portuguesa 5 x Figueirense

5. Placar de pelada, de baba, como se diz na Bahia. Mas, tirando a Lusa, a

rodada foi pífia, em especial para os paulistas. Também o São Paulo se

poupou para a Libertadores e perdeu do Grêmio, no Morumbi. O Palmeiras

parecia bastante confiante em si, a ponto de ficar surpreso com a

resistência do Coritiba, que jogou melhor que o Palestra e ganhou com

méritos.

O detalhe interessante desse jogo foi a reclamação palmeirense contra as

firulas de Michael. Como? O time de Valdivia protestando porque o adversário

usa malícia e jogadas de efeito para conseguir uma vantagem? Não pode. Só

quando Valdivia é o protagonista. Nesse caso, trata-se de futebol-arte,

intolerável para os brucutus. Como dizia Jean-Paul Sartre, aquele famoso

ponta-esquerda da seleção francesa, “o inferno são os outros”. E, para não

dizer que não houve nada de novo no front, Luxemburgo queixou-se da

arbitragem.

Verdade que essa impressão inicial de pasmaceira tem uma explicação, ou mais

de uma. Vários clubes continuam com o foco em outras competições, como a

Libertadores e a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, por enquanto, fica

em segundo plano. Afinal, é competição de tiro longo. Não adianta relembrar

que os pontos perdidos agora jamais serão recuperados porque ninguém aprende

mesmo. E, de fato, é mais urgente privilegiar o curto prazo do que pensar no

futuro. Nenhum clube tem elenco para enfrentar duas competições ao mesmo

tempo. Tem de ir administrando esse cobertor curto –se puxar de um lado,

descobre o outro.

Além disso, o futebol, como tudo em nosso mundo, virou uma atividade

frenética. Os torneios se sucedem ou se encavalam, como está acontecendo

agora, e nem clubes nem as torcidas têm forças suficientes para se dedicar a

todas as exigências. Como os clubes têm de ir se adaptando ao Campeonato

Brasileiro, também nós precisamos nos acostumar a ele. É preciso tempo. Mas

tempo é o que menos se tem hoje em dia.