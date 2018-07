O jogo é jogado, lambari é pescado

Um amigo santista me disse que a rodada de domingo tinha sido perfeita.

“Quer dizer, só não foi perfeita porque não foi a última”, acrescentou. Sim,

os torcedores do Santos e do Atlético-PR estão tendo semana longa, todos à

espera do domingo, quando aí sim cai o pano sobre o último ato do

Brasileirão-2004.

Com a brutal reversão de expectativas pelos resultados dos jogos entre São

Caetano x Santos e Vasco x Atlético-PR, os matemáticos refizeram contas e os

profetas deram uma lustradinha em suas bolas de cristal. Aliás, com a

proximidade do desfecho, fica cada vez mais fácil acertar nos “cálculos” e

nas previsões, desta vez com tudo a favor do Santos. Domingo, com os jogos

encerrados, será o dia do “Eu não disse?” E todos terão razão.

Quanto a mim, mantenho ceticismo total em relação a prognósticos. Para mim,

o futebol é mistério, é mágica, é algo romântico. Não é ciência exata. Aos

números dos estatísticos, prefiro a serena sabedoria dos boleiros, que dizem

sempre: “O jogo é jogado, o lambari é pescado.” A bola é redonda, a partida

começa em 0 x 0 e tem onze pra cada lado. É daí para a frente que se faz a

história do jogo. Penso que seja assim também que se construa a história dos

homens.

Para ficar num exemplo do último domingo, quando o Once Caldas disputou o

Mundial Interclubes com o Porto. Por pouco o retranqueiro time colombiano

estraga a festa do campeão europeu, favorito disparado nas apostas dos

analistas. E, de fato, o Porto fez tudo certo: criou e perdeu vários gols.

Teve um anulado, de forma irregular. Chegaram à prorrogação, e nada. Foram à

disputa de pênaltis, a ratoeira armada pelos colombianos. Nesta, o Once teve

o título nos pés, quando ficou em vantagem, mas seu jogador mais técnico, o

argentino Fabbro, chutou na trave. Os portugueses aproveitaram a

oportunidade e faturaram. Quer dizer, o Porto fez tudo certo e deu em nada.

Caiu no jogo do Once – e neste, venceu.

Onde a ciência de uma coisa dessas? Não vejo. Descreio. E prefiro os

palpites de botequim, que tantas vezes dão certo, desde que não entre em

campo aquele personagem batizado por Nelson Rodrigues de Sobrenatural de

Almeida.

O que pode a lógica contra o Sobrenatural, ou seja, o frango do goleiro

competente, o amarelão do matador, a falha do zagueiro de seleção, a bola

chutada sem pretensão e que entra no ângulo, o morrinho artilheiro? Esses

“acidentes” estão sempre rondando a lógica do jogo, comprometendo-a,

roendo-a por dentro.

Mas também é claro que o segredo é agir como se tudo pudesse ser planejado e

compreendido dentro dessa mesma lógica, e fingir que o acaso não existe. Daí

o sucesso de técnicos obsessivos – como o Luxemburgo – que agem como se

pudessem domar o destino pela escalação correta, pela estratégia, pela

tática, pelo treino. Pela atenção ao detalhe. Deus está nos detalhes, diz

uma velha frase. Outra versão afirma que é o diabo que mora neles. Mas tanto

faz. Cada vez mais, graças ao equilíbrio entre as equipes, os jogos

ganham-se ou perdem-se por um nada, por um fiapo.

Outro amigo comentou: “Certo, ele existe, mas não se pode dar mole para o

Sobrenatural de Almeida; senão ele toma conta, se impõe e aí é o caos.”

Exemplos não faltam: Grêmio, Guarani, Flamengo, Vitória, Botafogo…

Mas, no fundo, qualquer técnico consciente, qualquer boleiro, qualquer

torcedor sabe que há uma margem de imponderável onde a lógica não entra, e

que pode determinar a ida de uma equipe para o céu ou para o inferno.

Planejamento em geral dá certo. Mas nem sempre. De modo que santistas e

atleticanos terão mesmo de esperar pelo desfecho do ato final desse longo

drama. A teoria só vem depois. E até nisso o futebol é uma lição de vida.

16/12/2004