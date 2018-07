O Marechal, o jogador, a pátria

Estamos acostumados a descer sem piedade o pau nos cartolas e a

responsabilizá-los por tudo de ruim que acontece com o futebol brasileiro.

Eles bem fazem por merecer, embora essa busca por bodes expiatórios seja

sempre meio simplista e infantil. Mas por que então dois autores gastariam

seu tempo escrevendo sobre um desses seres mal afamados (Bem, a resposta é

que no caso se trata do Dr. Paulo Machado de Carvalho, magnífica exceção

entre os dirigentes esportivos do país.

Para lembrar os mais jovens: foi ele quem conduziu as delegações brasileiras

nas duas primeiras conquistas de mundiais, na Suécia, em 1958, e no Chile,

em 1962. É dele que trata o excelente livro O Marechal da Vitória, de Tom

Cardoso e Roberto Rockmann, lançado pela editora A Girafa. Paulo Machado foi

empresário bem-sucedido na área de comunicações, fundador da rádio

Panamericana e da TV Record. Mas claro, para nós, boleiros, é sua relação

com o futebol a que mais apaixona. Mesmo porque sua atuação coincidiu com a

época de ouro do esporte no Brasil, quando a fantástica geração formada por

Pelé, Garrincha, Didi, Nílton Santos, Zito, Gilmar & Cia levou o Brasil às

duas primeiras conquistas mundiais, enterrando de vez o trauma pela derrota

de 1950 no Maracanã.

Pelo que se deduz do livro, o segredo de Paulo Machado era unir um jeitão

paternalista e centralizador ao rigoroso planejamento de ações. Quer dizer,

por um lado exercia essa tendência patriarcal e autoritária do patronato

brasileiro, mas temperando-a com dose farta de humanismo. Por outro, usava a

racionalidade do empresário para gerenciar equipe de talentos um tanto

indisciplinados e levá-los a conquista difícil. No livro não há muita teoria

sobre isso, mas esses traços de caráter e estratégias de trabalho se deduzem

a partir das histórias que são contadas, em especial as que envolvem os

jogadores.

Poderia citar dúzias delas, mas o espaço me faz ficar com apenas uma, que,

confesso, me deixou com nó na garganta. Na fase preparatória para o mundial

de 1958, a seleção tinha amistoso marcado em Florença, contra a Fiorentina.

Ora, um dos ídolos do time da casa era o ponta-direita Júlio Botelho, que

fora titular na Copa de 1954, na Suíça. Apesar de ter o lugar garantido no

escrete de 1958 pelo técnico Vicente Feola, Julinho havia declinado do

convite. Jogando no exterior, não achava justo tirar o lugar de atletas que

atuavam no Brasil, que haviam sofrido toda a pressão da imprensa e se

sacrificado durante a fase de treinamento e classificação.

Assim, não iria à Copa. Pior: estava escalado para jogar contra o Brasil

pela Fiorentina. Seria seu jogo de despedida do time italiano, já que estava

de malas prontas para voltar ao Brasil, onde atuaria muitos anos pelo

Palmeiras. /Angustiado com a situação, Julinho procurou Paulo Machado de

Carvalho no hotel onde se hospedava a delegação brasileira: “O destino fez

que eu enfrentasse o meu país, doutor Paulo. Vim aqui pedir autorização para

jogar contra o Brasil.” Paulo Machado lhe respondeu: “Não tem problema, meu

filho. Jogue o seu futebol de sempre, que é grande.”

Apesar da “autorização” do chefe, dizem que Julinho nem de longe exibiu o

futebol fulminante que fez dele um dos maiores pontas de todos os tempos.

Andou escondido pelo seu lado do campo e foi presa fácil do seu marcador,

Nílton Santos, que se aproveitou do abatimento do ponta para ganhar a

posição contra Oreco, do Corinthians, que a cobiçava. Durante o jogo, em que

a Fiorentina perdeu para o Brasil por 3 a 0, Julinho foi visto com lágrimas

nos olhos, apático, traumatizado. Não assimilou, em momento algum, o fato de

estar jogando “contra sua pátria”. Via aquela camisa do outro lado e, pouco

profissional, se comovia. Achei que essa história antiga poderia funcionar

como espécie de fábula moral para a semana em que a atual seleção brasileira

se apresenta para jogar amistoso contra a Croácia. Não há, de minha parte,

nenhuma intenção de comparar os padrões éticos de um Júlio Botelho com os

que vigoram hoje em dia.

16/8/2005