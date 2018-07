O mito do cavalo paraguaio

Rodada após rodada esperamos pela queda dos chamados cavalos paraguaios –

aquele bicho que dispara lá na frente no começo da corrida e depois vai

cedendo passo até acabar comendo poeira dos verdadeiros vencedores. Pois

bem, o tempo vai passando, e a Ponte Preta continua galhardamente na

liderança. Até onde vai? Não sabemos. Pode até começar a cair a partir do

jogo de amanhã contra o Santos. Mas está há seis rodadas em primeiro lugar.

Qual o segredo desse time certinho, sem estrelas e que joga a sério todas as

partidas? Bem, a resposta pode estar na pergunta: é certinho, não tem

estrelas e leva a sério todos o jogos.

O técnico Vadão, que está de saída, definiu a Ponte como um time humilde e

que conhece as suas limitações. É isso mesmo. No atual estágio do futebol

brasileiro, essas pequenas vantagens transformam-se em trunfos da maior

valia. Humildade é palavra muito usada por jogadores, mas pouco posta em

prática. Com os empresários e seus asseclas inflando egos para fins de

mercado, fica muito fácil o salto da chuteira subir até a altura padrão das

passarelas de moda. Por outro lado, times como a Ponte, sem jogadores de

destaque, ficam mais bem protegidos da voracidade dos compradores

estrangeiros. E, cientes das suas limitações, esses jogadores parecem mais

dispostos a se aplicar. Em sua despedida, Vadão disse mais: “Com esse time,

não dá para jogar bonito”. Mas dá para somar pontos.

É isso o que interessa? Bem, pergunte a torcedores do Flamengo, Atlético

Mineiro ou Vasco, por exemplo, se não gostariam de ter os 29 pontinhos da

Macaca. Mas, particularmente, acho que não é só isso que interessa não.

Jogar certinho e de maneira aplicada é um mérito. Mas de um futebol

pentacampeão do mundo esperamos mais. Queremos luxo e exigimos a fantasia.

Como dizia Oscar Wilde: “Dêem-me o supérfluo que eu dispenso o essencial”.

Não chego a tanto, porque vencer é fundamental. Mas, cá entre nós, de que

vale o resultado sem um traço de beleza?

OS BOLEIROS E A POLÍTICA

Em plena ditadura, Pelé disse que o brasileiro não sabia votar (na verdade o

brasileiro não podia votar, o que é diferente). Scolari não perde

oportunidade para elogiar Pinochet e tudo de bom que o ditador fez pelo

Chile. Agora vem o Rogério Ceni. Como todos nós, escandalizado com a

corrupção, Rogério vem dizer que se sente decepcionado com a democracia. Que

a democracia não resolve nada. Bem, Rogério, não resolve mesmo, mas é uma

condição de sociabilidade tão essencial que a sua existência nem deveria ser

objeto de debate. Só quem viveu sob uma ditadura sabe o que é bom pra tosse,

o que não é o caso de Rogério, por causa da idade. O problema da democracia

não é se deve ou não existir, porque isso já está resolvido. O “x” do

problema é saber o que fazemos dela. Pergunte ao Sócrates ou ao Afonsinho o

que pensam sobre isso.

A REALIDADE CONSTRUÍDA

Na noite em que o Real Madrid anunciou que havia depositado US$ 30 milhões

para levar Robinho, o Jornal da Globo apresentou matéria especial sobre o

jogador. Em tom sorridente e comemorativo, a apresentadora anunciou a

transferência do atleta para o exterior, como se, em meio ao lodaçal da

política, estivesse por fim dando uma boa nova ao País. Era a notícia

positiva, aquela que se entrega ao telespectador como um boa-noite otimista,

para que ele possa dormir em paz. Em seguida, a emissora exibiu um clipe com

os melhores momentos do craque e entrevistou gente nas ruas de diversas

cidades do País. Só ouviu coisas positivas, boas, amenas, votos de boa

sorte, etc. Será que mandou algum repórter a Santos, onde hoje Robinho é

filme queimado para uma torcida que se considera traída? Não, o

contraditório foi omitido, como de hábito. Fica a impressão de que quem se

informa apenas pela TV recebe uma visão unilateral da realidade. E talvez

não apenas em matéria de futebol .

26/7/2005