O monótono passeio espanhol

Bola prá lá, bola prá cá, e, de repente, o bote e o gol. Tem sido essa a maneira de jogar da Espanha (leia-se, Barcelona) já há alguns anos.

Ocupação de espaços, marcação por pressão na frente, variação de posições, sempre uma triangulação a fazer. E toque de bola, refinado, preciso, quase sem erros. Um relógio digital.

Tudo isso é mais fácil de dizer do que de fazer. A Espanha herdou o estilo dos holandeses e o aperfeiçoou. É o futebol dominante no mundo, goste-se ou não.

O Barcelona, que é esperto, sabe que, além de tudo, tem de ter um fator de desequilíbrio de jogo. Se o toc toc de lado é insuficiente para furar a defesa inimiga, surge Messi, seus dribles e sua imprevisibilidade. A arrancada pode terminar em gol, ou em passe fatal. Ou, mesmo que não seja assim, em desequilíbrio para a defesa adversária. Cercando o argentino com vários jogadores é inevitável que se abra espaço para os demais. Tudo passa por isso. Não contente com um fator de desequilíbrio, o Barcelona veio ao Brasil e comprou outro, baratinho, quase de graça. São espertos esses gringos.

A seleção espanhola não tem Messi e nem tem Neymar. Tem o resto do Barcelona com alguns reforços de outros times, Real em particular. Mas tem uma equipe que funciona como relógio suíço. Deu um baile no Uruguai que causou dó. 2 a 1 foi pouco.

Agora, como todo relógio (procure ficar olhando vários minutos seguidos para o seu), o jogo da Espanha é muito chato.

Se todo mundo jogasse desse jeito, acho que seria o fim do futebol. Como só eles apuraram esse estilo, estão sós. E os outros tentam anulá-los de alguma maneira. Os alemães conseguiram, na Champions. Será que o técnico uruguaio não acompanhou esses jogos? Parecia tão perdido quanto Muricy naquele fatal Barcelona x Santos, de triste memória.

Jogo por jogo, preferi Itália 2 x México 1. Pelo menos houve mais alternância e havia dois times em campo. Também houve o recital de Pirlo, um dos jogadores mais classudos em atividade, um meia à moda antiga, jogador que não temos no Brasil (onde foi parar o PH Ganso de 2010?). E também Balotelli, que é um Serginho Chulapa italiano, centroavante rompedor, útil e goleador. No peito e na raça decidiu o jogo para a Itália. Vai ser uma das figurinhas carimbadas desta Copa das Confederações.