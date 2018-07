O Palestra voa

Sinto os palmeirenses eufóricos depois da vitória de 1 a 0 sobre o Libertad.

Têm toda razão. O time já era tratado por todos como vira-latas, quando, na base da garra e da boa obediência tática, começou a conseguir resultados. As vitórias vieram e o técnico estabilizou-se.

Técnico que já era dado como demitido após a goleada do Mirassol.

A direção teve a boa ideia de mantê-lo em meio à tempestade. E foi recompensada.

O fato histórico é a manutenção de Tite após a derrota contra o Tolima.

Não estou dizendo que Kleina terá uma trajetória semelhante, mesmo porque a condição dos dois times é bem diferente.

Mas, se fizer um bom papel no Paulista e na Libertadores, e reconduzir o Palmeiras à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, poderá estar plantando algo de muito bom a ser colhido já no ano que vem.

Por que não?

Um filósofo popular dizia que Deus é paciência. Acho que tem razão.