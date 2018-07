O Palmeiras tem mais sorte que juízo

Depois de perder do Internacional, por 3 a 1, já poderia ter sido rebaixado, não fosse seu “rival” de rebaixamento, o Vitória, ser goleado pelo Flamengo por 4 a 0. Ambos, “disputam” cabeça a cabeça o privilégio de disputar a Série B em 2015.

Com esse resultado, o Palmeiras só depende de si para continuar na série A e não sofrer o vexame de cair no ano do centenário e com a belíssima arena inaugurada.

Precisa só ganhar do Atlético-PR em casa. Não parece impossível, não é?

Mas, do jeito que o time está jogando, todo cuidado é pouco.