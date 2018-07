O pesadelo de Joseph Blatter

3/6/2008

Para me afastar de um fim de semana horrível no futebol, vou tratar de tema

mais geral. Não sei se vocês estão acompanhando, mas vejo com interesse a

proposta da Fifa chamada de 6+5. O que isso que dizer? Simplesmente que os

times devem escalar no mínimo seis jogadores do seu país para cada jogo.

Com a medida, Blatter pretende brecar a descaracterização radical dos

europeus – o Arsenal, por exemplo, se apresenta muitas vezes sem qualquer

jogador britânico em campo. Não é caso isolado.

A medida visa dois efeitos: na própria Europa, limitar os efeitos do poder

econômico, aumentando a competitividade entre os clubes. Nos países

periféricos, diminuir o esvaziamento dos seus campeonatos, causado pela

sangria de talentos.

Blatter se preocupa também com as naturalizações forçadas, jogadores que

adotam nova cidadania para defender seleções de outros países. Por exemplo,

vários brasileiros participam da Eurocopa, que começa esta semana: Deco e

Pepe, por Portugal, Marcos Senna, pela Espanha, Kevin Kuranyi, pela

Alemanha. Blatter diz que, se medidas não forem tomadas, teremos, no futuro,

uma Copa do Mundo disputada apenas… por brasileiros, de várias

nacionalidades. Esse é o seu pesadelo. Que é também o nosso.

Vou enfileirando essas maltraçadas e já ouço, em surdina, a voz derrotista

que me diz: “É a globalização, é inevitável…” E talvez seja mesmo. Apesar

de terem sido aprovadas pelo conselho da Fifa, as decisões encontram muita

resistência. Há um problema de legislação, pois a União Européia não aceita

discriminação entre trabalhadores dos países membros, jogadores de futebol

incluídos. Assim, europeus natos circulam livremente pelos 27 países da

União. E os de fora? Para esses, existe a indústria das naturalizações.

Muitos brasileiros já têm passaportes europeus, como Ronaldo, Roberto Carlos

e Dida.

Desmontar esse esquema milionário talvez esteja além das forças da Fifa.

Para os grandes clubes é interessante ter jogadores de expressão mundial em

seus elencos. Afinal, aspiram a se tornar entidades planetárias. Isso já

acontece, em parte, com clubes como Real Madrid, Barcelona, Milan e

Manchester, que têm muitos seguidores fora dos seus países de origem. Mas o

objetivo é conquistar o mundo inteiro, como fez, em outra área, o cinema de

Hollywood, esse notável exemplo de globalização cultural de mão única

iniciada nos anos 1920.

Assim, se deseja disciplinar o mercado mundial da bola, Blatter terá de se

opor a interesses financeiros poderosos e enfrentar a legislação do bloco

europeu. Parece demais, mesmo para uma entidade que se orgulha de ter mais

membros do que a ONU. A nós, resta torcer para que esse Quixote derrube seus

moinhos de vento, porque uma mordaça na voracidade européia seria um alívio

por aqui.

Mas, infelizmente, a mentalidade exportadora já se estabeleceu aqui mesmo,

em casa. Não apenas a Europa atrai jogadores brasileiros, mas praticamente

todo e qualquer país que disponha de moeda forte. Da Ásia às ex-repúblicas

soviéticas, passando pelas ilhas Fiji e Faroe, qualquer lugar, com a

possível exceção dos EUA, tornou-se mercado cobiçado pelos boleiros

patrícios. A mentalidade que põe o Eldorado sempre além do horizonte é mais

difícil de mudar do que a legislação. Às vezes, leva várias gerações.

O pesadelo de Blatter tem tudo a ver com o terrível fim de semana no futebol

do Brasil.