O que diria o velho Nelson?

1/7/2008

Vamos supor que o Fluminense ganhe a Libertadores amanhã diante da LDU. Se

fosse vivo, Nelson Rodrigues, tricolor de alma e corpo, diria que a vitória

já estava escrita há 5 mil anos nas tábuas da lei. Caso perca, talvez

dissesse que se trata de catástrofe comparável à de Canudos; ou que a data

seria lembrada como a Hiroshima das Laranjeiras. Aconteça o que acontecer,

não teremos quem cante a vitória, ou chore a derrota, com o sabor e a

genialidade de Nelson Rodrigues.

Mas, também de qualquer forma, não existe, no presente, jogo que interesse

mais ao futebol brasileiro do que esse. Mesmo se você não é Fluminense,

mesmo se for Flamengo e estiver secando, mesmo se corintiano ou santista e

portanto mais preocupado com a série B – mesmo assim, acho difícil alguém

gostar de futebol e permanecer indiferente ao que vai acontecer no Maracanã

amanhã à noite. É jogo para se transformar em grande tragédia ou enorme

consagração. Jogo para mexer com todo mundo. Com a cidade. Com o País

inteiro.

Palpite? Acho que, apesar do primeiro tempo pífio em Quito, o Flu tem

condição de reverter a desvantagem. E acho difícil que esse time leve e

inspirado, um dos melhores do Brasil na atualidade, repita a partida chocha

que fez no Equador. Ainda mais, como deverá ser o caso, quando empurrado por

sua grande torcida no Maracanã. Em qualquer caso, deverá ser um grande

jogo.Tenso e emocionante jogo, desses que o Campeonato Brasileiro tem nos

sonegado sistematicamente.

Sim, porque é impossível deixar de observar o contraste entre competições

como a fase final da Libertadores e da Eurocopa e o marasmo do nosso

principal campeonato. Nesta rodada do fim de semana foram seis empates.

Isso, em si, quer dizer pouco, pois existem empates exuberantes, cheios de

adrenalina e emoção. Não foi o caso, pelo menos nos jogos que pude observar.

Talvez a maior façanha da rodada tenha sido a do Flamengo, que derrotou o

Sport na temível “Bombonilha” – perguntem ao Corinthians se ele sabe o que

isso significa. Mas os empates entre Santos e Portuguesa, Cruzeiro e São

Paulo, Fluminense e Botafogo, Grêmio e Internacional deixaram um perfume de

tédio no ar.

E não me venham dizer que a culpa é do sistema de pontos corridos. Você pode

ver excelentes e emocionantes jogos nesse sistema. Mas, para isso, é preciso

haver motivação e qualidade técnica mínimas. Senão, com o perdão da palavra,

a vaca vai para o brejo, como parece ir há tantos anos, sem se atolar de

vez, mas sem conseguir se safar jamais do pantanal.

Pobre futebol brasileiro, que vem sendo, com razão, comparado

desfavoravelmente ao da Europa. Eles, os “retranqueiros duros de cintura e

escravos da tática”, se revelam criativos, inclusive consagrando uma seleção

de toque de bola como a da Espanha. E nós passamos a ser os limitados, o

paraíso dos volantes de contenção, beques de fazenda e atacantes inócuos.

Uma vez acabada a Libertadores, terminada a Eurocopa, e encerradas as

celebrações da mais bela das Copas, a de 1958, é com o Campeonato Brasileiro

mesmo que teremos de nos contentar. Chegou a hora de cair na real. E já que

comecei com Nelson, termino com ele. O que não diria o mais nacionalistas

dos escribas ao ver a Europa praticando o futebol ofensivo que o Brasil de

hoje considera ultrapassado e não tem mais coragem de jogar? Que o mundo da

bola está de pernas para o ar?