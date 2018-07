Tem muita coisa impressionante nesta Olimpíada.

Nada, a meu ver, que se compare a Usain Bolt.

Não apenas por seus recordes e conquistas. Mas pela facilidade com que derrota seus adversários. Chega a ser humilhante. Ele tem tanta vantagem que desacelera nos últimos passos. Chega rindo, posando para as câmeras, brincando com o público, dançando. Enquanto os outros bufam e se jogam ao chão para recuperar o fôlego, ele se diverte.

Vi dois outros atletas que pareciam tão assim acima dos outros: Pelé e Muhammad Ali.

E agora Bolt. Um privilégio vê-lo em ação. Essa Olimpíada já entrou para a História.