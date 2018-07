O Santos foi melhor

O jogo do Santos contra o Mirassol foi mais interessante. Pelo menos no segundo tempo. Bem movimentado, com algumas belas jogadas do time da Vila. E, sim, até o gol de honra do Mirassol foi muito bonito. Uma botinada de três dedos que entrou no ângulo do Aranha, sem defesa.

A boa nova, para os santistas, é que Juan, que chegou muito desacreditado pela mídia, fez ótima partida pela lateral-esquerda. Não é porque tenha marcado um gol, mas porque jogou bem mesmo. Marcou, apoiou, participou bem do jogo. Quando um time tem dois laterais/alas funcionando fica muito mais equilibrado. Diversifica as jogadas.

A segunda boa notícia é que PH Ganso parece estar se reencontrando com o futebol. Depois das contusões e da longa briga com o clube, parece que resolveu que o melhor para sua carreira é simplesmente jogar bola, como ele sabe. Tem muito a evoluir, claro, mas participou muito do jogo e fez algumas belas jogadas, como os passes precisos em que se especializou. Tomara tenha continuidade.

O Santos precisa ainda melhorar muito para a continuação na Libertadores.