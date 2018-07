O São Paulo encalha

Gostei do jogo São Paulo 3 x 3 Bragantino. Movimentado, cheio de alternativas e boas jogadas. Claro que o São Paulo vacilou. Tem mais time. Mas não se pode dizer que o placar tenha sido injusto. O Braga mereceu o empate. E o Romarinho dá trabalho para qualquer defesa.

O Corinthians segue com sua solidez habitual. Desta vez a vítima foi a Lusa, que perdeu por 2 a 0.

E o Santos voltou firme do Carnaval, com Neymar barbarizando, Ganso tentando voltar ao normal e Elano melhorando do inferno astral. Aos poucos, o time vai engrenando. Acho que, com a volta de Adriano, a defesa ficará mais protegida e não entregará tanto o ouro.

A “normalidade” do Campeonato Paulista será ter os quatro grandes nos primeiros quatro lugares. Mas há sempre um “intruso”. Desta vez é o Guarani.