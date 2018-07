O tira-teima entre Galo e Cruzeiro

Hoje é dia de jogão. Pelo menos deve ser assim, e é o que todos esperamos.

Já com o título brasileiro no bolso, o Cruzeiro tenta a tríplice coroa, como obteve em 2003: Mineiro, Brasileiro, Copa do Brasil. Terá sabor ainda mais refinado se for sobre o rival direto.

Já o Atlético, além de particularmente interessado no título e na vaga que ele traz para a Libertadores, tem o adicional de colocar água no chope do rival.

Rivalidade, se sabe, é um tônico poderoso do futebol. O que seria desse esporte sem ela?

Mas rivalidade, sozinha, não faz bons jogos. Precisa alimentar e estimular times competentes.

E o que teremos hoje, de um lado e de outro, são os dois melhores times do país.

O Atlético, mais ousado, entra com a vantagem de dois gols.

O Cruzeiro, mais frio, disciplinado e calculista, deverá assumir riscos para tirar a vantagem do outro.

De qualquer forma, espera-se, pelo menos no início, que ambos saiam um pouco de seus estilos. O que poderá ser ainda mais interessante para a partida.

Desejo um jogo cheio de alternativas, emoção, paixão e inteligência. Um jogo que celebre o futebol.