O Treze jogou a classificação no lixo

O Treze de Campina Grande perdeu a grande chance de avançar na Copa do Brasil.

Depois de sustentar o empate contra o Botafogo, foram aos pênaltis.

Poucas vezes vi cobranças mais toscas. O Botafogo perdeu duas; o Treze, perdeu três.

O que mais me chamou a atenção foram as três cobranças perdidas pelo time paraibano. As três me cheiraram a soberba.

Numa, o cobrador tentou deslocar o goleiro e a bola foi na trave. Na segunda, foi uma paradinha desajeitada que desequilibrou quem batia, mais que ao goleiro. E o terceiro pênalti foi um primor de desleixo: uma cavadinha malfeita, que o goleiro Jeferson, um dos melhores do País, pegou com toda a facilidade.

O Botafogo parecia muito mais nervoso que o Treze. Mas não seria o contrário?

Depois fiquei pensando se a soberba não seria uma forma extrema de disfarçar o nervosismo. Pode ser.