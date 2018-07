Ode à raça

Bonita a coluna do amigo Xico Sá hoje na Folha, sobre o Palmeiras. No faroeste da vida (ou da bola), o Palmeiras deu a nota numa semana insossa.

Bem, houve a Champions mas para quem, como o Xico, e eu, mantém um distanciamento crítico quilométrico em relação ao chamado futebol europeu, foi insossa mesmo.

Agora, é ver o que o Palestra fará com esse pequeno patrimônio amealhado junto à torcida. Como diz o Xico, sem dignidade não se atravessa nem uma rua. Que não se vá perdê-la diante de um Mirassol da vida (com todo o respeito pelo time do interior, mas dar de seis…).

O mais importante, para um time que precisa se resgatar de um ano anterior infeliz é cultivar o respeito da sua gente. Atente para isso, Palmeiras.