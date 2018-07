Olhosde lince

7/11/2006

Depois do jogo Santos x São Paulo, coloquei no nosso blog de Esportes, Bate

Pronto (http://blog.estadao.com.br/blog/batepronto), um post com o título “O

tira-teima é burro”. Muitos internautas o comentaram e por isso retomo o

tema, que julgo de boa atualidade. A referência imediata é, claro, ao

suposto impedimento de Rodrigo Tiuí no lance que redundou em gol de Zé

Roberto. Não interessa dizer se houve gol anulado ou se a jogada já estava

parada antes e nada que viesse depois valeria. Não é esse o ponto. O ponto é

saber: qual o grau de precisão desse equipamento? Podemos (devemos) confiar

nele, cegamente, por assim dizer?

Ora, em todas as repetições da jogada, quando vista a olho nu, observamos o

Tiuí e seu marcador na mesma linha – quer dizer, a posição seria legal.

Digamos que o lance foi muito rápido e que seria uma marcação dificílima

para o auxiliar. Deve ter passado por sua cabeça o lampejo da incerteza.

Neste caso, ele deveria seguir a instrução da Fifa que manda beneficiar o

atacante em caso de dúvida. Optou pelo contrário.

A segunda referência do título do post era a Nelson Rodrigues, para mim (e

mais a torcida do Flamento junto com a do Corinthians) o maior cronista

esportivo que este país já teve. Pois bem, certa vez, numa mesa-redonda,

discutia-se se um gol do Fluminense havia sido regular ou não. Nelson era

tricolor fanático e não escondia seu time de coração. Pelo contrário, o

ostentava. Para encerrar a discussão, Armando Nogueira disse que o videotape

provava que o gol do Flu havia sido irregular. Nelson não hesitou um segundo

para responder: “Ora, o videotape é burro!”

Podia estar ali falando o torcedor do Fluminense, que defende seu time de

maneira unilateral. Mas, por trás do torcedor, ou à sua frente, como prefiro

pensar, estava o sábio, que enxergava mais do que os outros. Estava aquele

que compreende muito bem que a tecnologia, construída pelo homem, não existe

para substituí-lo e nem pode fazê-lo. Pode, apenas, ser uma linha auxiliar

no julgamento e nunca a palavra final. A desconfiança de Nelson em relação

ao videotape nada tinha de tendenciosa, ou de obscurantista. Dependendo do

ângulo adotado por uma câmera, pode-se chegar a uma conclusão ou à sua

oposta. Perguntem isso a qualquer cineasta, a qualquer documentarista, a

qualquer desses indivíduos que têm como profissão captar imagens do “real”.

Eles sabem muito bem que interferem no real ao registrá-lo e que toda a

realidade não passa de uma versão do real. O olho da câmera não é mais

neutro do que o olho humano. Com a diferença de que o olho humano tem a

inteligência a guiá-lo. A inteligência e suas limitações: o mesmo olho de

lince que viu o impedimento de nove centímetros (segundo o tira-teima), não

enxergou a agressão de Lenílson em André. O olhar pode ser seletivo.

Outra situação: a câmera flagra a mão do defensor encostando num atacante,

como aconteceu no lance entre Asprilla e Luiz Adriano que decidiu Botafogo x

Inter em favor dos gaúchos. Ou no suposto pênalti sobre Roger. O contato é

suficiente para caracterizar a falta? Depende da intensidade do contato. A

câmera não a mede, ainda mais quando a imagem é reproduzida em slow motion.

Apenas um juiz bem intencionado e próximo ao lance, com seus olhos que a

terra há de comer, pode distinguir entre o mero contato físico e o empurrão

faltoso.

Tudo isso é matéria de discussão. Por que bastaria a palavra do tira-teima e

da Globo para encerrar a polêmica? Precisamos de alguma entidade que pense

por nós ou podemos fazê-lo com nossas próprias cabeças? A pergunta, é claro,

vai além dos limites do futebol.