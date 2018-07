Os deuses da montanha

28/8/2007

Se Náutico e América tivessem endurecido diante de São Paulo e Santos,

estaríamos agora dizendo que não tem mais bobo no futebol. Uma de tantas

frases feitas que usamos para decifrar o indecifrável do futebol. O fato é

que Náutico e América foram goleados e assim (parece) que chegamos a uma

fase da competição em que algumas diferenças começam a se estabilizar. É

possível que o campeonato, daqui em diante, exiba pouco mais de

racionalidade, se os times não forem mais desfigurados até o fechamento da

maldita janela européia de contratações.

Sempre que ouço falar nessa tal janela, lembro daqueles filmes de

antigamente sobre povos primitivos que mandam ao sacrifício não sei quantas

virgens para apaziguar a cólera dos deuses, em geral um vulcão fumegante. Os

deuses, claro, são eles, os clubes do mundo rico, e os nossos jogadores são

as virgens, que, ao contrário daquelas do cinema, seguem todas rebolativas e

satisfeitas ao encontro dos senhores da montanha. Nós, mortais, ficamos só

assistindo, trêmulos, torcendo para que o apetite dos deuses não seja tanto

que venham devorar a nós, além das virgens.

Assim, se não for mais desfigurado pelo deus mercado, o São Paulo deverá

seguir em trajetória inabalável de time difícil de ser derrotado, defesa

quase intransponível e que sempre encontra um golzinho na frente para

garantir os três pontos. Outro, não tão constante, mas que parece mais

próximo da solidez do que da inconstância, é o Palmeiras, que obteve ótimo

resultado fora ao ganhar do Figueirense. São Paulo e Palmeiras chegam

embalados para o clássico de amanhã, que deve ser um dos melhores do ano.

O que apimenta mais esse jogo é a disparada do Cruzeiro, que pode encostar,

em caso de fracasso do tricolor, pois tem um jogo a menos. O Cruzeiro

substituiu o Botafogo no papel de time que melhor representa a vocação

brasileira de jogar, isto é, ofensiva, ao contrário do que prega o técnico

Mário Sérgio. O Cruzeiro tem o melhor ataque da competição, 47 gols a favor,

contra 29 do São Paulo. Acontece que o time mineiro levou 35 gols, e o

paulista apenas 7. Sete (!) gols em 21 jogos. Não é de espantar? Não à toa

muitos são-paulinos já se converteram ao culto da defesa, como se tivessem

nascido na Itália e expressassem, desde meninos, o desejo de ser um Baresi,

um Materazzi ou um Cannavaro.

Já o Botafogo, depois de amargar o declínio após a acusação de doping de

Dodô e o afastamento de Zé Roberto, voltou a vencer e a jogar de modo

convincente, derrotando o Atlético-MG em pleno Mineirão. Retomou o rumo, ou

vai dar razão a quem sempre viu nele o protótipo do cavalo paraguaio? E,

para ninguém me acusar de esquecer o Santos, registro que, ao que parece,

Luxemburgo conseguiu reestruturar uma vez mais a sua equipe, esse time que

parece brinquedo de criança, sendo montado e desmontado constantemente, sem

jamais chegar a ficar pronto. Pela primeira vez em muito tempo dispõe de um

centroavante que resolve e voltou a ter qualidade no meio-campo com a

chegada de Petkovic; Kléber continua arrebentando na ala e Maldonado está de

volta, dando consistência ao seu setor, ao lado de Rodrigo Souto. Está aí um

bom time; se não começar a ser desmanchado de novo.

Enfim, podemos esperar um segundo turno dos mais interessantes, com emoção e

talvez alguma técnica. Isso, se os deuses da montanha fumegante forem

clementes.