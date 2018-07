Os jogos e os dias especiais

7/8/2007

Botafogo x São Paulo será o jogo mais importante do campeonato, pelo menos

até agora. Não apenas porque decide a liderança e o título – simbólico – de

campeão do primeiro turno, mas porque põe em confronto duas filosofias de

jogo opostas, cujas diferenças se expressam em números. O Botafogo tem 35

gols marcados contra apenas 20 do São Paulo. Em compensação, o Botafogo

levou 21 gols e o São Paulo somente 7. Um tem um ataque eficaz, mas leva

muitos gols. O outro marca pouco, mas quase não toma. Feitas as contas,

fica-se com o seguinte: o saldo de gols é praticamente o mesmo – 14 para o

Botafogo, 13 para o São Paulo. Ambos chegam ao mesmo lugar, mas por caminhos

diversos.

Pode-se dizer que o Botafogo é aquele que mais agrada ao torcedor

brasileiro, por seu jogo bonito. Eu diria que, no estágio atual de penúria

do nosso futebol, o Botafogo é a exceção à regra com seu jogo plástico,

ofensivo, fluente. Tem jogadores excepcionais, grandes craques? Não.

Dispõe de bons jogadores, como Zé Roberto e Dodô, entrosados num todo

coerente. Mérito do Cuca, que fez desse conjunto o time mais redondo do

campeonato.

Já o São Paulo parece ter se estabilizado naquela figura que Emerson Leão,

no tempo em que o treinava, definia como “time cascudo”. O São Paulo é

encorpado, forte a partir da defesa, começando com um grande goleiro, uma

boa zaga e um volante, Josué, que funciona como âncora da equipe. Tem

conseguido, como nenhum outro clube, reconstruir-se e manter-se à tona nesse

frenético entra-e-sai de jogadores em que se transformou o Brasil da Lei

Pelé. Mérito do Muricy, que, trabalhando sobre a boa base anterior,

estruturou esse time duro e difícil de ser batido.

Para quem não torce por nenhum dos dois, esse jogo é um tira-teima dos mais

interessantes – embate entre o futebol leve do Botafogo e o futebol sólido

do São Paulo. São dois estilos diferentes e – vamos combinar – nada mais

gostoso do que assistir a uma partida na qual concepções de futebol

divergentes se enfrentam. Caso seja bem disputado, pode ser um refresco em

meio à mesmice que nos entorpece e à qual vamos nos habituando com

dificuldade.

Algum idiota da objetividade irá dizer que em campeonato de pontos corridos

todos os jogos se equivalem, já que a soma final é o que importa e cada

partida vale três pontos. Verdade. Ou melhor, meia-verdade, que é uma das

figuras mais enganadoras da mentira. Porque no futebol, como na vida, cada

dia é um dia, mas existem uns mais importantes que os outros. Toda manhã

você acorda, toma café, faz a barba (quem é de barba) e vai para o

trabalho. Mas, da mesma forma que existe aquele jogo especial, existe

também o dia diferente, aquele em que você faz o teste para o emprego que

pode mudar a sua vida ou se encontra com aquela pessoa muito especial e

ainda reticente. Quem dirá que um dia desses é igual a todos os outros do

ano, e de todos os anos que você tem para viver?

Assim é no futebol. Quem ganhar amanhã, pode até não ter vencido o

campeonato, mas já sai na frente na luta pelo troféu. Com moral elevado e

certeza de que a sua concepção de jogo é a boa, e não a do adversário. Quem

vencer, sai não apenas com três pontos, mas com sentimento de que está com

a razão – e isso não tem preço. E se der empate? Bom, nesse caso, a dúvida

persiste. O que, pensando bem, talvez seja o melhor para todos os outros

interessados.