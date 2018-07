Os personagens da semana

19/6/2007

Se tivesse que escolher o personagem do fim de semana, votaria em Paulo

Baier. Como deve ter sido doce a noite de domingo de Baier! Depois de deixar

o Palmeiras por salários atrasados, comandou o triunfo do Goiás contra o

ex-time. Quando lhe perguntaram se a vitória tinha sabor especial, Baier deu

a resposta convencional: nada disso, o Palmeiras é um adversário como outro.

Pode apostar no contrário. É tão doce o sabor da vingança que Baier

reservou-o só para si, sem compartilhá-lo com ninguém. Na resposta banal,

também influi o raciocínio politicamente correto que manda jamais tripudiar

sobre o adversário. E acrescente-se uma razão profissional: nunca se deve

fechar uma porta, mesmo que já tenhamos passado por ela uma vez.

Também convencionais devem ser as declarações de outro personagem do fim de

semana, o atacante Robinho, do Real Madrid, que se sagrou campeão espanhol

no domingo. Enfim liberado, e com seu primeiro título europeu em mãos,

Robinho vem se juntar à “família Dunga”, expressão que (juro!) ouvi de um

repórter na emissora oficial da seleção. Alguém pergunte a Robinho sobre o

caso com a CBF e dirá que o sonho de todo jogador é defender a seleção

brasileira e ele não é diferente dos demais. Palavras vazias.

Seja como for, Robinho chega como “o” astro da equipe, dadas as defecções de

Ronaldinho e Kaká. Apresenta-se por cima, pois fez exatamente o que queria.

Defendeu seu clube, ganhou a taça e não teve de desistir da seleção. Ficou

na sua e, com um belo drible de corpo, deixou que a CBF batesse de frente

com o Real Madrid. Com o resultado que se previa: a entidade brasileira foi

obrigada a enfiar o rabo entre as pernas e aceitar o atleta apenas após o

jogo contra o Mallorca. Como, aliás, recomendava o elementar bom senso. Mas

bom senso, como se sabe, não costuma conviver bem com a arrogância. Enfim,

devemos ao “caso Robinho” essa boa lição à CBF. Uma coisa é peitar os

submissos clubes brasileiros, várias vezes prejudicados por convocações

inoportunas como bem lembrou Antero Greco em sua coluna. Outra, bem

diferente, é sair no braço com europeus cheios de grana e força política.

Bater em fraco é mole…

O outro personagem eu não sei quem é. Mas imagino que deva sair do principal

jogo da semana, Grêmio x Boca na decisão da Libertadores. Quem será? Se

Riquelme repetir a atuação da última quarta, será ele não apenas o

personagem da semana, mas o próprio símbolo desta Libertadores. É um dos

últimos craques em atividade no continente e já com data de vencimento por

expirar: disputado o último jogo, volta ao seu clube, o Villarreal, que o

emprestou (por muito ouro) ao Boca Juniors. Mas esse personagem pode ser

também o habilidoso Palácios ou o matador Palermo, que todo mundo (aqui no

Brasil) acha meio grossão, mas sabe botar a menina lá dentro.

Se Riquelme se despede do Boca e quer fazê-lo com um título, do outro lado

há Lucas, na mesma situação. O garoto joga amanhã, com o futuro já em vista

em Liverpool, seu primeiro passo na Europa. O torcedor gremista bem poderia

sonhar com uma grande atuação de Lucas e, por que não?, de Carlos Eduardo e

de toda a equipe. Uma atuação tão magnífica que seja capaz de virar o

indigesto placar trazido da Bombonera. Mas, nesse caso, o “personagem” da

semana talvez venha a ser uma coletividade. A torcida do Grêmio, que

continua acreditando no título, contra todas as evidências do bom senso.

