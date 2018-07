Oval ou redonda?

11/9/2007

PARIS

Pode haver desgraça maior que uma pessoa, distante da sua pátria e com sede

de futebol, despencar em um país completamente obcecado pelo rúgbi? É que na

França está sendo realizada a 6ª Copa do Mundo desse esporte em que 15

brutamontes de cada lado disputam a posse de uma estranha bola oval. Com

essa introdução já dá para ver a minha intimidade com esse jogo, não é?

Jamais cheguei a ver uma partida inteira de rúgbi, bastando para minha

paciência uma olhada naquela montanha de homens se esfalfando atrás da

“ovalzinha”, correndo com ela nas mãos ou chutando-a para o alto, no que

parecem ser tiros ao acaso. Dizem por aqui que as regras são complicadas,

mas, para iniciantes, podem se resumir ao seguinte: o jogador avança para

frente, o passe é dado para trás e só não vale agarrar o adversário pelo

pescoço. Fora isso, pode tudo.

Acontece que, na França, onde o rúgbi é bem popular, também as atenções são

dominadas pelo futebol. Afinal, o país é campeão do mundo (lembram de

1998?), vice na última Copa (no jogo da cabeçada de Zidane) e disputou há

poucos dias um duríssimo 0 a 0 com a atual campeã, a Itália, pela

classificação na Eurocopa. De neófita em futebol, a França não tem nada. E,

em minha opinião, produziu o único craque, mas craque para valer, dos

últimos anos, exatamente o grande Zinedine Zidane.

O futebol tem vocação monopolista. E, na França, isso não é diferente,

embora nem de longe lembre a obsessão pela bola (redonda) que temos no

Brasil ou na Itália. Daí a operação midiática de convencimento dos que

desejam promover o rúgbi como esporte de massa. Respira-se rúgbi pelas ruas

de Paris, os jornais só falam nisso, as pessoas comentam, os hotéis estão

lotados de gente que veio de outras cidades, ou países, para ver os jogos.

O engraçado é que, segundo a História, ou a lenda, rúgbi e futebol são

irmãos, como Caim e Abel. Aprendo que nas reuniões para fixar as regras do

esporte com a bola, na Inglaterra de 1863, houve dissidência. Poderia pegar

com a mão ou só com os pés? O que seria proibido e o que seria tolerado num

jogo de intenso contato físico? Na falta de consenso, cada um foi para o seu

lado. Estava estabelecido o grande cisma.

O esporte, na Inglaterra colonialista, era destinado à elite e tinha a

função de preparar os jovens para os desafios da vida. Servia para

desenvolver a força física, forjar a coragem e a honra de quem, no futuro,

iria governar o mundo. Daí a questão dos valores (morais) associados tanto

ao futebol quanto ao rúgbi. Estão na origem desses esportes e fazem parte do

seu DNA.

Fazem mesmo? Segundo analistas franceses, depois de virar um meganegócio, o

futebol teria perdido essa aura antiga. O rúgbi, que tem menos de 20 anos de

profissionalismo, ainda permitiria identificar valores não imediatamente

associados ao dinheiro ou ao sucesso individual. Nele, contam a honra, o

esforço de conjunto, a garra. É feio reclamar do árbitro e indigno fingir

uma falta. Depois de um tranco violento, ao invés de gritar ou chorar o

atleta tem de controlar a dor. Valores. De macho. Por isso, quem é torcedor

fanático de rúgbi despreza o futebol. Como escreve um cronista da Nova

Zelândia (favorita ao título), jogadores de futebol parecem “gatinhas

mimadas e milionárias”.

Uma parte de razão eles podem ter. Mas, muito cá entre nós, existe coisa

mais bonita do que uma bola de verdade, redonda, rolando de pé em pé, sobre

um gramado perfeito?