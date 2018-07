Palmeiras, time da moda?

6/5/2008

Pelo menos no âmbito local, sim. Com o (temporário) declínio do São Paulo, a

modéstia de um Santos ainda buscando consistência e pouco disposto a gastar,

e o Corinthians focado em seu maior objetivo, a volta para a 1ª divisão, o

Palmeiras surge como o time badalado do momento. E não apenas porque ganhou

o título paulista, embora um troféu alivie muitas pressões. É que o clube de

Parque Antártica parece decidido mesmo a encerrar uma fase provinciana e

reencontrar-se com sua história.

De que maneira? Pelos caminhos mais prosaicos, mas os únicos que costumam

dar certo. Esses caminhos, no futebol moderno, passam pelo planejamento e

pelo investimento. O Palmeiras conseguiu uma parceria forte e trouxe a

melhor comissão técnica disponível. Contratou bons jogadores e solidificou a

base deixada por Caio Jr. De passagem: a vida é delicada. Se Caio Jr. não

houvesse perdido a classificação da Libertadores para o Atlético Mineiro,

dentro de casa, talvez tivesse ficado e essa história estaria sendo hoje

contada de outra maneira. Não foi o que aconteceu. Caio não agüentou o

desgaste e saiu. Agora está assumindo o Flamengo para substituir Joel.

Voltas da vida.

E, numa delas, Luxemburgo voltou para o Palmeiras e conquistou mais um

título pelo clube. Entendo que dois dos grandes tinham mais interesse que os

outros em faturar esse Paulistão – o Corinthians, que assim ganharia moral

para enfrentar a dura parada da Segundona, e o Palmeiras, que sairia da fila

e assim teria paz para realizar seu planejamento de longo prazo. Como se

sabe, o futebol é imediatista (não deveria ser, mas é). Se, depois de perder

a Copa do Brasil por goleada, o Palmeiras ainda tivesse deixado escapar o

título para a Ponte, não faltariam corneteiros para trombetear que o

dinheiro estava sendo mal aplicado, etc. Como sabem os palestrinos mais

avisados, cornetas e amendoim já demoliram muito trabalho sério no Parque.

Dessa forma, o Palmeiras ganha fôlego para se concentrar no Campeonato

Brasileiro, que começa neste final de semana. O time está bem estruturado,

chega moralmente fortalecido pelo título e pode ir acumulando pontos no

início de temporada, enquanto alguns dos seus principais adversários na

competição estiverem focados no objetivo maior que é a Libertadores. Isso,

caso passem por seus adversários do meio de semana, o que parece provável.

Com o caminho amaciado pelo título, o Palmeiras pode pensar no futuro com

mais tranqüilidade. E esse futuro vai das reformas do Parque Antártica,

transformando-o em arena, à volta à Libertadores. Não ficaria surpreso se

esse círculo virtuoso incluísse um título brasileiro. Mas aí a coisa

engrossa, pois, além dos concorrentes paulistas, o Palestra terá de encarar

times igualmente bem montados, e de tradição, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro

e Internacional, para ficar nos mais óbvios. Na verdade, o Brasileirão é um

dos campeonatos mais exigentes e equilibrados do mundo. Ao contrário do que

acontece na Europa, aqui não tem jogo fácil e são vários os competidores que

iniciam a temporada na condição de “favoritos”. O Palmeiras é, desde já, um

deles.

E quanto à Ponte? Devemos detoná-la porque perdeu? Não. Seria esquecer a boa

campanha, o time bem ajustado e de futebol bonito que, afinal de contas,

chegou a uma final. Mas não dá para ignorar que entrou para essa decisão com

a força de uma cambaxirra. Fraquinha, fraquinha, a Macaca não deu qualquer

trabalho ao Palmeiras. O que dizer de um time que, em dois jogos, um em casa

e outro fora, leva seis gols e não marca nenhum? Desse jeito, são mais 108

anos sem título.