Parabéns, Galo!

Tinha de ser sofrido, nos pênaltis, mas nenhum time mereceu mais esse título do que o Galo. E o Cuca, para acabar com esses clichês bobos da crônica esportiva.

O Atlético, no tempo normal, jogou o suficiente para igualar-se no placar. Jogou a prorrogação com inteligência, sem forcar demais, mas o gol não saiu.

Nos pênaltis teve mais cabeça que o Olímpia.

Super valeu, Galo. Bem-vindo ao clube.

