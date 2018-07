Quando eu era moleque ouvia os jogos da Libertadores pelo rádio. Não havia TV que transmitisse na época. Era uma emoção, com as transmissões cheias de barulhos e estáticas, locutores parciais, dizendo que os juízes haviam roubado nossos times, etc.

Vou voltar a esse tempo daqui a pouco. Como não há transmissão de Strongest x Santos, a não ser pela Fox Sports, que eu não tenho, vou apelar para o velho rádio.

Mas o sentimento que eu tenho agora não é de emoção. É de frustração mesmo. Enquanto os gigantes da comunicação brigam, quem se ferra é o torcedor, não é?