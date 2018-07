Pintou o craque do ano: Mineiro

14/11/2006

Já andei comentando por aí que eu e meus colegas estávamos apreensivos com a

chegada do fim do ano e as inevitáveis listas dos melhores do campeonato.

Uma escolha, entre todas, parecia a mais difícil: quem teria sido o craque

do ano num futebol que exportou todos eles? Depois da última rodada, acabou

a dúvida: meu eleito se chama Mineiro, e ponto final.

Não voto nele apenas pela regularidade, eficiência e presença nos momentos

decisivos. Voto porque Mineiro também é o símbolo perfeito deste Campeonato

Brasileiro de 2006.

Mas, vamos por partes, como diria Jack. Mineiro, que é gaúcho mas prima pela

mineirice, é discreto até quando rouba uma bola. Joga um futebol

anti-espetacular, mas que rende muito para o coletivo do seu clube. E, às

vezes, e exatamente nos momentos cruciais, o mineirinho deixa de ser

discreto. Sai da sua função e faz gols. Gols decisivos. Como o de domingo,

contra o Goiás, chutando do meio da rua. Como aquele, no 1 a 0 contra o

Santos, que foi a verdadeira final do campeonato. Como aquele outro contra o

Liverpool, que deu o título mundial ao São Paulo.

E vou lembrar mais um, que já anda meio esquecido. Aconteceu no Campeonato

Paulista de 2004, quando ele ainda jogava pelo São Caetano. Primeiro jogo da

semifinal, na Vila, o São Caetano abre 2 a 0 sobre o Santos de Diego e

Robinho. Mas o Santos consegue virar e o jogo está para acabar em 3 a 2

quando Mineiro acerta um chutaço da intermediária e empata a partida. Esse

empate abriu o caminho para o São Caetano, que, no segundo jogo, goleou o

Santos por 4 a 0 no Anacleto Campanella e depois foi campeão jogando as

finais contra o Paulista de Jundiaí.

Então, na minha modesta opinião, Mineiro foi o melhor jogador deste

Campeonato Brasileiro. Agora, Mineiro é um Robinho? Um Kaká? Um Ronaldinho

Gaúcho? Um Tevez? Ou mesmo um Rafael Sóbis? Não. Para nós, segundo a nossa

cultura, a atuação de um craque de verdade tem de ser como uma queima de

fogos de artifício. O craque tem de brilhar, ser espetacular, enfeitiçar o

olhar do espectador. Tanto é que dificilmente elegemos um craque que seja da

defesa, um zagueiro, um goleiro. Não: tem de ser de preferência um atacante

ou um meia. Um homem-gol. Aquele que inventa meios mirabolantes para botar a

bola para dentro. Ou aquele que dá passes espetaculares e coloca o colega na

cara da meta. Ou ainda, um driblador, um mago que nos faça recordar (ainda

que de longe) um Pelé, um Garrincha, um Canhoteiro.

Nesse sentido, Mineiro é o anticraque. Mas até por isso não seria o jogador

ideal para representar o campeonato? Um campeonato que não tem nenhum

(repito: nenhum) desses craques feéricos que descrevi. Campeonato que

representa fielmente a realidade atual do futebol brasileiro: um futebol

médio. Nem o pior do mundo e nem muito menos o melhor. E nem sequer um dos

melhores. Médio, mediano, para não dizer medíocre. Depois de anos de modelo

exportador , chegamos finalmente ao nosso limite, ao osso: um futebol sem

nenhum fora de série em atividade.

Bem, nesse tipo de futebol vale e vale muito o conjunto, o jogo solidário.

E, no conjunto, passa a valer ainda mais aquele que produz para o time. Um

volante dedicado, que sabe apoiar na hora certa, não tem ego, e ainda marca

gols decisivos. Mineiro é o craque anticraque de um futebol que consumiu a

si mesmo.