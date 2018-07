Por que no te callas, Ronaldo?

Minha vontade é fazer ao Fenômeno a mesma pergunta que o rei Juan Carlos fez ao presidente Hugo Chávez: por que no te callas?

O silêncio é de ouro, Ronaldo, e você nada ganha abrindo o bico para afirmar que o Neymar deveria ir o mais cedo possível para a Europa. Ou será que ganha? Você já tinha metido o mesmo bico, no mesmo assunto, quando tentou negociá-lo com o Real Madrid através da sua empresa. Será que você já não ganhou $$$ suficiente, Ronaldo? Não está satisfeito ainda?

Será que você não vê que o futebol brasileiro precisa de craques, como Neymar, Lucas, Ganso e tantos outros atuando por aqui? Para quê? Você sabe. Para melhorar o nosso nível, que anda bem baixo, conforme todos vimos na ridícula goleada que o Santos levou do Barcelona.

Você foi um poeta jogando bola, Ronaldo. Agora que parou, aproveite sua juventude para curtir as boas e belas coisas da vida, que você sabe muito bem quais são. Além delas, ouça música, leia um bom livro, jogue conversa fora com os amigos. Tudo isso é bom. Esqueça um pouco do dinheiro. Você não precisa de mais.