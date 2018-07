Qual o perfil dos paulistas em 2011?

O Corinthians luta pelo título, o São Paulo pela Libertadores, o Santos pela honra e o Palmeiras não luta por nada – pelo menos no Campeonato Brasileiro. Dá para fazer um balanço dos principais times paulistas, mesmo antes do término da competição nacional? Dá sim. Independentemente do que aconteça daqui para o final, os perfis dos clubes em 2010 já podem ser esboçados. Pelo que fizeram ao longo de 2010, dá para se ter ideia do que farão no ano que vem.

Começando pelo único deles candidato ao título: Corinthians formulou um grande projeto para o ano do centenário, que ameaçou submergir da maneira mais completa. Perdeu o técnico, perdeu jogadores insubstituíveis por contusão, tentou um novo treinador e, quando tudo parecia ter ido para o vinagre, reencontrou o rumo, agora sob a batuta de Tite. O que se tem visto nos últimos jogos – e se viu no clássico com o São Paulo – foi o retorno ao jogo sólido que havia credenciado o Timão como um dos favoritos ao título brasileiro.

Achei interessante a defesa que Roberto Carlos fez de Adilson Batista, logo depois da vitória contra o São Paulo. Disse que o técnico não havia tido tempo de trabalhar, que sofrera com a perda de vários titulares, etc. Pode ser verdade. Adilson havia introduzido modificações táticas que deixaram o time mais ofensivo, mas também mais vulnerável. Naquela altura do campeonato talvez não tenha sido a melhor opção. Assim é a vida: mudanças têm de ser feitas na hora exata; nem antes e nem depois. O mérito de Tite foi ter trazido o Corinthians de volta ao leito seguro. Os resultados começaram a aparecer e ei-lo outra vez candidato ao título. O legado de Mano, a sua prudência tática, é para ser levado a sério; é a espinha dorsal do Corinthians contemporâneo. Pode ser mexida. Mas aos poucos. E não numa fase decisiva da competição.

O São Paulo, apesar de ter perdido o jogo de domingo e enfrentar um ano de vacas magras atípico em seu passado recente, reencontrou-se também com o futebol sólido. Carpegiani deu mais estabilidade ao time, que dispõe de bons jogadores em quase todas as posições. Não está morto na luta pela Libertadores, que os cronistas costumam classificar como obsessão da torcida tricolor. Na verdade, o torneio, por motivos diversos, tornou-se ideia fixa de todas as diretorias e torcidas, sem exceções. Caso o São Paulo não consiga sua vaga, irá sentir profundo abatimento, uma sensação de estranheza, como se lhe faltasse um braço, uma perna. Esse sentimento pode tentar a diretoria para uma reformulação geral, o que não é o caso.

O Palmeiras trouxe o técnico dos sonhos de todo mundo (inclusive da seleção brasileira), mas precisa de elenco à altura do treinador. Deve se reforçar para o próximo ano, pois Valdívia e Felipão, sozinhos, não fazem um verão. Com o clube refém de disputas políticas, o time ainda pode salvar o ano via Copa Sul-Americana, que passou a dar ao campeão uma vaga na Libertadores. Esse Palmeiras precisa de mais estabilidade para o futuro, mas talvez essa seja uma mercadoria muito rara no Parque Antártica.

O Santos teve o melhor time nacional do primeiro semestre e ficou com a sensação de vida ganha após vencer a Copa do Brasil e classificar-se para a Libertadores de 2011. Mesmo com o desmanche de inverno ainda se manteve competitivo. Não era mais o futebol dos sonhos, mas dava para ganhar. Perdeu-se em estrelismos e briguinhas internas que redundaram na demissão de Dorival Jr. O resto do serviço foi feito pelo desleixo. O time se acomodou e entrou espiritualmente em férias, a ponto de perder de virada, na Vila, para o lanterna do campeonato. Não fosse essa mentalidade comodista, estaria disputando seu terceiro título do ano, com chances de ganhar. Se algo falta a esse time é comando. E maturidade.

Boleiros, 9/11/2010