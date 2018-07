Que 2007 seja o ano das exceções

2/1/2007

Nesta primeira coluna, além de renovar os votos de feliz 2007 aos leitores,

me pergunto quem será a personalidade da bola no ano que se inicia. Digo

isso amparado num fato que é de domínio público, quase um óbvio ululante,

como dizia Nelson Rodrigues: futebol é jogo coletivo e assim deve ser

analisado, mas perde graça na ausência de protagonistas marcantes. Sem ao

menos um jogador que nos impressione por sua personalidade, por seu caráter

magnético, por sua aura, não há magia em campo. Sem magia não há poesia e,

sem poesia, futebol e vida se tornam chatos demais.

Esse jogador não precisa ser uma figura exemplar, embora figuras exemplares

também sirvam para o papel. Pode até ser um bad boy. Desde que seja aquele

cara para o qual os olhares convergem quando entra em campo. Aquele que

inspira respeito porque nunca se sabe o que irá aprontar de uma hora para

outra. Aquele tocado por alguma graça divina, como a raça em estado puro

(Rondinelli, Almir Pernambuquinho), a classe (Ademir da Guia), o espírito

lúdico (Garrincha, Ronaldinho Gaúcho, Robinho) ou todas essas qualidades

juntas (Pelé).

Na ociosidade futebolística do fim de ano pensei no caso e só encontrei um

nome destoante da mesmice de 2006: Zinedine Zidane. Revi jogos e lances da

Copa e agora, distante da paixão do momento, me encantei de vez com Zizou.

Que topete diante daquele inepto time do Brasil, dando chapéu em Ronaldo,

controlando a bola, fazendo embaixadinha diante dos pobres jogadores da

seleção brasileira. Que atrevimento! Aquele golaço contra a Espanha, feito

quase que com displicência, por desfastio. E no último jogo? Cobrando aquele

pênalti de cavadinha, como se estivesse jogando uma pelada num campinho de

terra batida e não uma final de Copa do Mundo. São momentos de pura

satisfação futebolística para hedonistas da bola.

E chego à cena final, uma das imagens mais marcantes do ano, a cabeçada seca

no peito de Materazzi, tão deplorada e discutida, mas testemunha, entre

outras coisas, da liberdade de Zizou consigo mesmo. Deve ter pensado, como

um raio, algo assim: “Quer saber, não vou deixar barato o que esse italiano

falou, e o resto que se dane”. Digam o que disserem, foi uma grande e

inesquecível saída de cena. Péssimo exemplo, mas com tanta personalidade…

Quem será esse jogador em 2007? Teremos esse tipo de boleiro, e no Brasil,

ainda por cima? Duvido um pouco e quero ser desmentido. Mas estamos em uma

bruta carência desse jogador que bota sal e pimenta num jogo. Robinho era

dessa estirpe e estava no caminho certo, mas foi comprado pelos euros e

talvez consigam domesticá-lo com o cabresto de Fabio Capello. Sabe quem eu

acho que pode ser assim no futuro? O Alexandre Pato, que teve a petulância

de controlar a bola no ombro algumas vezes no primeiro jogo do Inter no

Mundial de clubes. Mas é ainda um garoto. O Kérlon, aquele do drible da

foca, também seria candidato, mas sumiu de cena e agora, parece, anda

pretendido pelo Palmeiras. São ainda promessas, apenas isso.

Esse ano encerrado de 2006 foi marcado pelo discurso do bom senso, do elogio

à regularidade, à disciplina, ao controle racional do jogo. Foi o ano da

Itália campeã do mundo, e de Cannavaro, melhor jogador. Tudo muito justo e

certo, concordo, mas eu espero que no ano de 2007 tenhamos, além da regra,

também a exceção. Ou as exceções, se não for pedir muito.