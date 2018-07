Reflexões da entressafra

Nesse período de entressafra do futebol, esperava ver uma discussão mais produtiva sobre a final entre Santos e Barcelona. Assunto velho? Coisa do ano passado? Página virada? Não me parece.

Verdade que num primeiro momento não se falou em outra coisa. Mesmo porque a derrota do time brasileiro foi tão acachapante que deixou a todo mundo pasmo, sem saber direito o que dizer. E, quando digo todos, não excluo do grupo a turma do “Eu não disse?” que, com seu discurso triunfalista pró-Barcelona, deu a entender que o que havia acontecido em Yokohama era mais do que previsível. Estava escrito nas estrelas. Tostão, habitualmente comedido, chegou a dizer que a superioridade abissal do Barcelona era tão evidente quanto a presença do Pão de Açúcar na paisagem carioca.

Enfim, todos os colunistas comentaram o assunto, inclusive este modesto escriba. Analistas de outras áreas se aventuraram, tão grande pareciam as consequências da surra aplicada pelo Barça. Francisco Bosco, de O Globo, chamou de Complexo de Dálmata a afirmação (de resto atribuída ao técnico espanhol Pep Guardiola) de que o Barcelona se limitara a atuar da mesma forma que os brasileiros faziam, no passado. A afirmação da nova síndrome psíquica brazuca – que dá título à coluna de Bosco – seria uma glosa e inversão do famoso “complexo de vira-latas”, expressão cunhada por Nelson Rodrigues para definir o ancestral sentimento de inferioridade dos brasileiros em relação a estrangeiros.

Assim, ao contrário da inferioridade atávica, a nossa sensação de potência, a nossa soberba futebolística seria tamanha que, mesmo ao levar uma surra, dizemos que o adversário nada mais fazia do que aplicar a nós mesmos um tipo de jogo que nos era próprio, ainda que no passado. O objetivo final da coluna seria mostrar como parecia pífia essa ilusão de precedência, para então defender a absoluta originalidade do Barcelona atual.

A coluna de Bosco mereceu comentário no mesmo espaço do diário carioca, no dia ocupado por José Miguel Wisnik. Nascido em São Vicente e torcedor do Santos Futebol Clube, Wisnik é um dos mais sofisticados intelectuais brasileiros, inclusive quando o assunto é futebol, sendo autor de uma obra referencial sobre o assunto chamada Veneno Remédio. Wisnik fala de um jogo assustador, inventado pelo Barcelona (o título do artigo é Futebol Totalitário?), monstruosidade tática que descobriu um jeito de atacar o tempo todo sem nunca se expor ao adversário.

Virtualmente imbatível, o Barcelona seria o atual paradigma do futebol, ainda que inimitável, pelo menos em sua forma original, pura e perfeita. O Barça seri a uma síntese do futebol de prosa europeu e do futebol de poesia sul-americano, negando, dialeticamente, a famosa distinção de Pier Paolo Pasolini feita sob inspiração da seleção brasileira de 1970. O time brasileiro, tricampeão em 1970 no México, causou ao cineasta, poeta e ensaísta Pasolini impressão semelhante à provocada pelo Barcelona hoje em dia em nós todos.

A seleção de 1970 era inimitável (como reunir jogadores como Tostão, Pelé, Gérson, Rivellino, etc?) assim como o Barcelona é inimitável (como juntar no mesmo time atletas do nível de Messi, Xavi, Iniesta, etc?).

De qualquer forma, a seleção de 1970, tida como imbatível e incrivelmente moderna em sua época, pode ter produzido como reação a revolução tática de Rinus Michels, criador da Laranja Mecânica, a temível Holanda de 1974, que colocou o Brasil na roda, encantou o mundo e perdeu a final para a Alemanha.

A Laranja Mecânica, todos sabem, é a mãe do atual Barcelona. O futebol-total é invenção daquela Holanda de Michels, que depositou seu DNA na Catalunha através de Cruyff. E o resto da história vocês conhecem.

Enfim, a tal lição de futebol de que falou Neymar após o jogo não parece ter sido tão assimilada até agora. Normal. As grandes aulas, as obras complexas, as mudanças de paradigma exigem tempo para serem assimiladas.

Ainda assim, esperava-se que o debate entre técnicos e especialistas continuasse a pensar nesse novo paradigma e nas alternativas para superá-lo. Mas vejo que a rotina já se impôs, mesmo nessa fase tão rarefeita do futebol. A Copinha está em andamento, o Campeonato Paulista já está por aí, e o Santos em seu primeiro jogo oficial depois da catástrofe, enfrenta o XV de Piracicaba dia 21. As grandes questões ficam para depois enquanto a rotina se impõe.