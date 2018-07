Reinício, enfim

15/1/2008

Ufa!, por fim vamos ter futebol doméstico. Os fanáticos dirão que o

Campeonato Inglês não parou nem no Natal e agora os outros europeus já

retomaram atividades. Com direito, inclusive, a show de jogadores

brasileiros pelo Milan no domingo. Tudo bem, eu também vejo, mas, sabe como

é?, parece aquela tal de nouvelle cuisine francesa – uma festa para os olhos

mas não enche a pança. Não tem “sustância”, como se diz por aí pelo

interior. Mas agora tudo recomeça, com o início do Campeonato Paulista. É o

começo da temporada para nossos times e todos temos curiosidade de conferir

novidades, por pífias que sejam.

Temo que seja falar o óbvio, mas é preciso dizer que o São Paulo é o

favorito de sempre. De todos os times, é aquele que tem sabido manter a

continuidade de trabalho, mesmo no mundo instável do futebol brasileiro.

Perdeu um jogador, Breno, repôs com Juninho e ainda tem o trunfo de Adriano

que, se acertar o pé e a cabeça, poderá fazer a diferença para o tricolor.

Se o Paulistão fosse por pontos corridos, estaria no papo; com quadrangular

final, a imprevisibilidade aumenta. Mesmo assim, o São Paulo é a primeira

força.

Qual será a segunda? Santos, Palmeiras ou Corinthians? Fico com o Palmeiras.

Claro, o Palmeiras da Traffic não será como o da Parmalat. Mas a simples

presença de Luxemburgo no comando dá a entender que os planos são

ambiciosos. Aos poucos, os jogadores vão entrando e o time já foi reforçado

com a chegada de Élder Granja, Alex Mineiro, Diego Souza e Lenny. Deve ser

apenas o começo. Não se sabe até onde o Palmeiras pode ir, mas será mais

poderoso que em 2007.

O contrário deve ser dito do Santos. Com a troca de comando, saiu perdendo.

Deixou escapar jogadores pelo menos interessantes, como Pedrinho e Marcos

Aurélio, e não fez nenhuma grande contratação. Além disso, Leão parece mais

preocupado em apagar os vestígios da passagem de Luxemburgo pela Vila do que

em construir sobre os alicerces encontrados. Essa filosofia de trabalho (e

de vida), cheia de ressentimento, não costuma dar resultado.

E o Corinthians? Bem, é o caso mais agudo. Promoveu o desmanche inevitável

em time que foi rebaixado. Trouxe um bom técnico, Mano Menezes, que parece

disposto a montar um time fisicamente forte. O objetivo, óbvio, é voltar à

elite do Brasileirão. Nesse sentido, o Paulista será um período de testes e

ajustes. Mas faria muito bem ao machucado ego corintiano vencer esse título

doméstico.

Correndo por fora vem a Portuguesa, que acaba de subir para a Primeira

Divisão do Brasileiro e aposta na mescla de veteranos (Christian e Zé Maria)

com jovens para disputar uma das quatro vagas da fase final do Paulistão.

Pode chegar a ela, por que não?

O MILAN E O BRASIL

Vendo o concerto de gala de Ronaldo, Pato e Kaká no domingo me lembrei que

o Milan é velho conhecido dos brasileiros. Por exemplo, no tempo em que se

amarrava cachorro com lingüiça, Mazzola e Amarildo brilharam com a camisa

rossonera. Amarildo quem? Pois ele foi o homem que substituiu Pelé na

seleção em 1962, quando o Rei sofreu uma distensão. Chamado de “Possesso”,

jogou no ano seguinte pelo Milan contra o Santos, na grande decisão do

Mundial de Clubes. Leio agora na coluna Gente Boa, de O Globo, que o velho

Amarildo se encontra desempregado, tentando o cargo de técnico do América do

Rio, mas parece que a coisa está difícil para o seu lado. Não lhe faltam

referências. O Possesso jogou na Itália e foi campeão do mundo. Acha que não

encontra emprego no Brasil porque ninguém se lembra mais dele. É uma

história que merece certa reflexão.