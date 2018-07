Rogério Ceni e a mística dos números redondos

Para fugir das gozações, os corintianos aqui do jornal diziam o

seguinte: “Para a Fifa, não foi o centésimo gol; o Rogério só fez 98

até agora”. Guerra é guerra. E, no futebol (essa guerra em tese

atenuada e simbólica), vale tudo para se defender, ou para atacar o

rival. Já os são-paulinos, felizes com o feito que consideram, com

toda justiça, indiscutível, nem entravam no mérito da discussão.

Apenas riam pelos cantos. Eram a imagem da felicidade.

Engraçada essa nossa paixão pelos números redondos. Eles nos remetem a

uma simbologia toda particular, a uma mística que os faz diferentes

dos outros. Os corintianos não pareciam tão incomodados com o fato de

terem tomado um gol de falta de Rogério Ceni, tento que definiu um

clássico de alta voltagem e pôs fim a um tabu incômodo. O problema é

que esse gol seria o de número cem na carreira do jogador. O time que

o sofresse ficaria marcado para todo o sempre, enquanto se falasse de

futebol pelo mundo. Marca que teria o goleiro-artilheiro do São Paulo

como protagonista e toda a nação corintiana, a começar pelo goleiro

Júlio César e incluindo toda a Fiel e seu bando de loucos, como

coadjuvantes de um feito notável. Num mundo de utopia, todos deveriam

até se orgulhar disso, no futuro. Bater no peito e dizer: “Eu estava

lá e vi”. Como deveriam fazer todos os santistas civilizados que foram

à Vila Belmiro certo domingo e assistiram a Ronaldo marcar dois gols

de antologia em seu time. Mas não é bem assim. Nunca foi, nem em

outros tempos, tidos como mais amenos.

No exemplo clássico: não foi assim nem mesmo quando Pelé marcou o

milésimo gol, contra o Vasco, vencendo o goleiro Andrada na cobrança

de um pênalti. O Brasil inteiro ansiava pelo milésimo do Rei. Mas o

que se viu no estádio? Um goleiro espichando-se todo em direção à

bola, quase a alcançando e depois esmurrando o gramado, de raiva, ao

constatar que a bola estava na rede. Andrada odiou entrar para a

história como aquele que havia sofrido o milésimo gol de Pelé. Mas,

engraçado: hoje, aposentado, Andrada sabe que deve muito de sua fama

àquele gol. Pelo menos, ele é sempre lembrado pela imprensa a cada vez

que se comemora uma data, também redonda, do feito de Pelé.

Há toda uma magia nesses números. E, quando se completam, adquirem a

forma perfeita, “redonda”, esférica e sem arestas, de uma proeza

humana. Fazer mil gols, como Pelé. Ou fazer cem gols, como o goleiro

Rogério Ceni. São números que provocam vertigem quando pensamos neles.

Por exemplo, poucos artilheiros, jogadores de linha, podem se gabar de

terem chegados aos 300 ou 400 gols ao longo de suas carreiras. Para se

ter ideia: um matador como Ronaldo Fenômeno tem 352 gols assinalados

em sua gloriosa passagem pelos gramados. Rogério, defendendo sua meta,

e cobrando faltas e pênaltis, chegou aos cem. Não é notável? Pois eu

digo que é uma façanha quase incrível. Todos nós devemos nos sentir

privilegiados por testemunhar essa marca. E os são-paulinos mais ainda

porque Rogério marcou os cem com uma única camisa, a do São Paulo.

Essa constância, essa fidelidade a um clube, é o que há de mais raro

hoje em dia. Quase tão raro quanto goleiro artilheiro que faz uma

centena de gols.

Seleção. Para um fim de semana tricolor a mais não poder, não poderia

faltar uma alegria adicional para os tricolores. Quem acompanhou o

jogo da seleção brasileira contra a Escócia deve ter firmado a

convicção de que Lucas não pode sair do time. Ao entrar no segundo

tempo, o garoto deu outra agressividade à equipe de Mano Menezes. Dá

gosto vê-lo jogar. Não sentiu o peso da camisa. Pelo contrário, a

amarelinha lhe pareceu leve, leve. Como a alma tricolor neste último

domingo.



Boleiros, 29/2/2011