Ronaldo no Corinthians

9/12/2008

Voltava para casa e sou pego de surpresa ao ouvir no rádio do carro a notícia de que o Corinthians contratou Ronaldo “Fenômeno” por um ano. A se confirmar, será a mais extraordinária jogada de marketing do futebol brasileiro em muito tempo. Jogada de mestre, aliás. Vão vender camisas adoidado, amanhã será capa de todos os jornais esportivos,etc.

A pergunta a ser feita por gente responsável é: em que nível Ronaldo pode voltar a jogar como profissional? Não sei. Nas últimas fotos parecia bem fora de forma. Será que o joelho ficou bom? Agüenta o tranco do futebol profissional no Brasil, os beques, os campos irregulares? Vamos ver.

Mesmo sem ter respostas para essas perguntas, dá para formular hipóteses. Primeiro, que Ronaldo nem precisa participar de todos os jogos para ser bem útil ao Corinthians. E depois, com o nível que anda o futebol brasileiro, se ele voltar com, digamos, 30% da sua antiga capacidade, vai marcar gols até se cansar.

Vocês não se lembram de Romário, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com quase 40 anos de idade?

PS: Quem estão p…da vida são os flamenguistas. Acreditaram que Ronaldo fosse jogar no Mengo, e por amor à camisa…