Saber o que se quer da vida

Os clubes, como as pessoas, têm de saber o que querem da vida. E não há,

neste momento, clube brasileiro que tenha objetivos tão claros e definidos

quanto ao presente e o futuro como o São Paulo.

Já é o terceiro time de maior torcida no Brasil, ficando atrás apenas de

Flamengo e Corinthians. Mas, ao contrário desses dois, que se comportam como

aquele cara que não sabe se casa ou compra uma bicicleta, o São Paulo parece

ter definido de maneira muito nítida sua estratégia de crescimento. Sabe que

a torcida é o maior patrimônio de um clube. E sabe que torcedor se conquista

na infância, e com time vencedor.

Assim, o São Paulo se preparou muito bem para a conquista da Libertadores do

ano passado e para o terceiro título mundial. Em 2006 mantém a política.

Como deseja vencer a Libertadores e assim disputar de novo o Mundial

Interclubes, mas também quer levar a sério o Brasileiro, sabe que precisa de

um elenco forte e diversificado. Tem mantido seus melhores jogadores, dentro

das limitações do futebol brasileiro. Quando isso não é possível, não chia e

os repõe com qualidade. Escolhe certo, vai atrás de atletas em fim de

contrato e não hesita em atravessar negócios alheios, como fez com Lenílson,

que iria para o Santos, ou Ilsinho, que era do Palmeiras.

Parece, dos clubes brasileiros, o mais bem adaptado ao atual estágio do

futebol mundial. Não briga com as regras do mercado e as utiliza em seu

proveito. Não sei se serve como modelo para os outros clubes ou para a

sociedade mas, enfim, mostra de que maneira se sobrevive em ambiente

predatório como o do futebol atual.

Com essa política pragmática, o São Paulo chegou à situação de dispor de

dois bons jogadores para quase todas as posições, o que lhe permite avançar

com certo conforto pelas competições que disputa. Pode não dar certo, porque

futebol não é matemática. Mas por enquanto o planejamento compensa.

As contraprovas do caso São Paulo são óbvias. O Palmeiras, que começou a

tirar o pé da lama, mas não deve comemorar nada, ainda não se conscientizou

de que pode manter sua venerável tradição livrando-se ao mesmo tempo de uma

estrutura arcaica. O Corinthians tentou se modernizar a fórceps, entrando no

capitalismo da bola pelo lado mais especulativo, para usar um termo gentil.

Procurou capitalizar-se sem preocupações quanto à origem do dinheiro e vive

agora uma fratura interna cujos efeitos são visíveis em campo. Há quanto

tempo se espera que o atual time do Corinthians finalmente engrene? Bem, não

à toa ambos, os grandes rivais paulistanos, continuam na zona de

rebaixamento enquanto o São Paulo surfa na liderança.

Quanto ao Santos, firme na queda livre, a situação não parece muito

diferente, embora seja mais confortável (ainda) que as de Palmeiras e

Corinthians. Depois do desmanche do time vencedor formado em 2002, viu-se

forçado a recomeçar do zero. Do zero em termos, porque encheu os cofres com

as vendas dos jogadores e, em especial, ao se desfazer da jóia da coroa,

Robinho. Trouxe de volta Vanderlei Luxemburgo e começou um trabalho de

renovação que à primeira vista deu certo, com a conquista do Paulistão. Mas

todo mundo sabia que aquele time era insuficiente para a campanha do

Brasileiro.

Vanderlei se tornou um mestre cuca que não dispõe de ovos para seu omelete.

Deve ser triste olhar para o banco e ver as opções que tem para mudar uma

partida, como aconteceu contra o São Caetano. Forrado de dinheiro, o Santos

apequenou-se no exato momento em que deveria ter dado o salto de qualidade.

Quem freqüentou a Vila Belmiro de 2002 a 2004 , e presenciou o entusiasmo de

uma torcida jovem e crescente, sabe que aquela foi uma grande oportunidade

perdida. Chances como essa não costumam se repetir na vida de um clube. E o

Santos já teve duas.

18/7/2006