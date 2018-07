Sabor especial para a decisão

17/4/2007

Por mais que o discurso politicamente correto tenha prevalecido ao longo da

semana passada, ficou claro que tanto Santos como São Paulo foram

surpreendidos por Bragantino e São Caetano. Porque uma coisa é dizer da boca

para fora que “não existe favorito nesta fase, ninguém mais é bobo, etc.”, e

outra é ver frustrada a certeza íntima de que os “grandes” saltariam na

frente com a maior facilidade.

Contrariados, os técnicos mostraram nervosismo depois dos jogos de sábado e

domingo. Luxemburgo chegou a culpar o gramado do Pacaembu pelo número de

passes errados e aproveitou para meter a boca no sistema de mata-mata.

Muricy, na entrevista após o empate com o São Caetano, parecia prestes a

pular sobre a jugular de repórteres que apenas queriam saber a sua opinião

sobre um resultado tido como estranho.

A zebra então está à solta? Eu não diria isso, mesmo porque acredito que, no

segundo jogo, Santos e São Paulo acabarão por se impor sobre Bragantino e

São Caetano. Mas, depois de assistir com cuidado às duas partidas,

francamente não sei não se será fácil. Futebol é jogo incerto e, se o

sistema de classificação em duas rodadas contribui para que o time mais bem

estruturado siga adiante, nem por isso ficam excluídos resultados

considerados “anormais”.

Mas, desculpas à parte, achei interessante um ponto comum nas queixas dos

treinadores em relação aos seus times: ambos acabaram por admitir que as

equipes atuaram sem tranqüilidade. Luxemburgo disse que o Santos precisava

ter calma para chegar ao gol porque quem precisava do resultado, no fundo,

era o Bragantino. E, de fato, o Santos (assim como o São Paulo) joga por

dois empates. Para Luxa, ir com muita sede ao pote, querer marcar a qualquer

custo, deixa o time vulnerável, exposto aos contra-ataques. Coisa parecida

afirmou Muricy ao dizer que o jogo ficou muito aberto no 2º tempo, com

lances de ataque lá e cá. Parecia jogo de várzea, comparou.

A pergunta que não quer calar é: como as duas equipes, tidas e havidas como

as melhores do País, as mais bem treinadas, se mostram incapazes de traçar

um plano de jogo e demonstram pouca serenidade diante de adversários que

resistem mais do que o previsto? Santos e São Paulo foram muito bem

marcados. E daí? Esperavam o quê? Que os adversários os deixassem jogar,

abrissem espaço para a técnica do Zé Roberto e as firulas do Leandro?

Futebol é competição e Bragantino e São Caetano andaram muito bem ao anular

os melhores recursos dos adversários. Devem fazer a mesma coisa nos jogos de

volta, mesmo que o empate não os favoreça. Defender-se bem, enervar o

adversário e esperar por um descuido para fazer um golzinho lá na frente –

essa é a estratégia. E, depois do que se viu, quem pode garantir que não

dará certo?

É claro que, como os técnicos, as torcidas de Santos e São Paulo esperavam

que seus times saíssem na frente nessa primeira rodada. De preferência

goleando os adversários. Não foi assim e ninguém pode se queixar de falta de

sorte. O Bragantino esteve mais próximo da vitória do que o Santos. E se o

São Paulo dominou o 1º tempo, no segundo prevaleceu o São Caetano. Canindé

teve a bola do jogo em seus pés, no finalzinho, e não soube fazer.

Pode ser duro de engolir para técnicos e torcidas, mas esses placares

enviesados da primeira rodada dão um tempero saboroso à reta final deste

Campeonato Paulista.