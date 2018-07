Salve o Corinthians

10/7/2009

Ontem fui ver 23 Anos em 7 Segundos – O Fim do Jejum Corintiano, de Di Moretti e Julio Xavier. Primeiro, uma observação. Fui ver no Cine Bombril e pensei que iria encontrar o cinema às moscas. Ledo e ivo engano. Só havia poucos lugares disponíveis, os piores, aliás. Naquela sala o lugar é marcado, o que eu não sabia.

Enfim, cinema lotado para ver um filme de futebol, o que é raro. Muitas pessoas com a camisa do time, vibração, etc. O filme é, de fato, uma grande celebração de corintianos, num momento em que o time vai de vento em popa, ganhando tudo e jogando bem.

Muito diferente do tempo evocado, quando o time vivia numa fila danada, motivo de gozação para todo mundo. Um dos torcedores ilustres ouvidos, o pesquisador Celso Unzelte, lembra que, nos bares, havia aquelas plaquinhas gozativas: Fiado, só quando o Corinthians for campeão. O filme é cheio de passagens assim. Bem-humoradas, emocionantes, engraçadas.

O futebol é fator humano e este filme tem a grandeza de nos lembrar disso o tempo todo. Por isso, o homem é central nele. Em primeiro lugar, os jogadores – Basílio, o herói do título contra a Ponte Preta, Vaguinho, Wladimir e vários outros. Marlene e Vicente Matheus. Imagens do técnico Oswaldo Brandão, já morto, e lembrado pelo preparador físico, o Professor Teixeira. Juca Kfouri, com sua narrativa, dá uma espécie de eixo ao filme. Neto, com sua irreverência, é outro âncora. O contraponto é feito com torcedores anônimos. Os “manos” estão na fita.

E, sim, o gol de Basílio visto de vários ângulos, e a comemoração no campo de jogo e depois pelas ruas da cidade. Aquela vitória de 1977 foi uma grande página, não apenas do Corinthians, mas de todo o futebol. O que equivale a dizer que o filme não é exclusivo da torcida do Timão mas de toda e qualquer pessoa que goste de futebol e esteja cansada de vê-lo tratado com a frieza dos esquemas táticos, pelo ângulo das cifras de negócios milionários ou pela leviandade das fofocas.

Futebol é paixão. Se não for paixão não vale a pena perdermos tempo com ele. E, confessemos, nós que não somos corintianos: paixão é com o Corinthians mesmo.

O filme é muito bom.