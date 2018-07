Salve o Galo!

Pois é, e o Atlético conseguiu botar água no chope do Cruzeiro, campeão brasileiro. Derrotou-o por 1 a 0 (gol de Tardelli) e ficou com a Copa do Brasil 2014.

Merecidíssimo. O Atlético foi melhor durante todo o jogo. Quando marcou, já nos acréscimos do primeiro tempo, tinha criado várias chances de gol. Depois ficou difícil para o Cruzeiro que, tendo perdido a primeira partida por 2 a 0, precisava de quatro gols para levantar a taça. Desanimou, nitidamente.

E, desse modo, o Galo cozinhou o jogo. Que, por essas circunstâncias, não chegou a ser a grande partida que muitos (eu inclusive) esperavam. Cada jogo tem suas circunstâncias. Os maiores costumam ser os mais disputados, quando ambas equipes têm chances de vencer. No caso, aqui, pelo placar agregado, o Atlético fez o xeque-mate ainda no primeiro tempo.

Parabéns ao Galo, que chegou a essa final difícil com seu maior rival depois de duas viradas épicas em cima de Corinthians e Flamengo nas fases anteriores. É um time valente e que está jogando o fino do futebol.

Minas tem as duas melhores equipes de futebol do País. Algo me diz que não é por acaso. Precisamos pensar a respeito. Afinal, eles não estão entre os que ganham mais da TV, como Corinthians e Flamengo.