Santos deu para o gasto

Venceu por 2 a 0, em noite de muita chuva no Pacaembu. Houve momentos impossíveis para o toque de bola santista. Mas também é verdade que o time, em certas circunstâncias, aprendeu a ser mais pragmático. Não adiantava mesmo se expor, sobretudo a uma contusão. Mesmo porque o Juan Haurich bateu à beça, como é do seu “estilo”.

Acabou ficando de bom tamanho. O Santos ficou com 9 pontos, lidera a chave e vai disputar o primeiro lugar no grupo com o Internacional, no Beira-Rio, dia 4. É um jogão. Em especial porque o Inter vai querer se vingar do banho de bola que levou na Vila, naquela noite dos dois golaços do Neymar.