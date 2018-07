Santos segue bem, obrigado

Verdade que o Comercial não é de molde a apresentar grande resistência. Foi fácil chegar aos 2 a0 e então acomodar-se.

Mesmo assim, dá para ver que o time da Vila vem se entrosando de maneira consistente. Tem bons jogadores. Nenhum fora de série, mas, para o nível do futebol brasileiro, um elenco (quase digo plantel) acima da média.

Não fiquei muito entusiasmado com a chegada de Oswaldo de Oliveira, pela lembrança da passagem anterior dele pela Vila, acho que em 2005. Foi rápida e suficiente para desestruturar o time. Que aliás, e isso a gente vê melhor em retrospecto, enfrentava o resto do desmanche do time de 2002, aquele de Diego e Robinho. Oswaldo chegou já na ressaca. É difícil.

Além disso, fez um bom trabalho no Botafogo ano passado. As pessoas evoluem, que diabo! Quer dizer, não todas. Mas a gente sempre deve supor que existe, em tese, a possibilidade de evolução. E acho-o, hoje, um treinador mais refinado do que antes. Talvez esteja enganado, mas é impressão.

Tenho uma preocupação. Com a presença de alguns medalhões, em especial Leandro Damião, os novos podem ficar sem espaço. Penso, especificamente, em Gabriel, o Gabigol, que vinha numa evolução interessante. É lógico que não será titular, com um jogador como Damião, que custou uma duvidosa fortuna e agora terá de jogar, é claro.

Fora isso, o Peixe segue em céu de brigadeiro, enquanto seus rivais amargam o inferno astral, em especial o Corinthians. O Peixe e o Palmeiras, os dois melhores até agora.

O ano mal começou.