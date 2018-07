São Paulo começa bem

O São Paulo começou goleando. Bem, goleou o Botafogo de Ribeirão Preto, que não ofereceu a menor resistência. Ok. Mas o Tricolor, de fato, foi o que contratou melhor. Contratou muito e bem. Parece ter aprendido a lição dos últimos anos, a de que soberba, só, não leva a lugar nenhum. Tem de ter jogador.

E ainda não está satisfeito. Se a negociação com Nilmar der certo, o São Paulo terá um ataque de ponta, com o jogador fazendo dupla com Luiz Fabiano.

O ano parece promissor lá pelas bandas do Morumbi.

O mesmo não se pode dizer em relação ao Parque Antártica.

Mas, como o futebol é imprevisível, tudo pode se inverter. Apenas a lógica diz que não.