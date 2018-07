Saudades do Brasileirão

Não sei você, mas sou dependente químico do futebol e mal terminou o

Brasileirão já ando carente. Masoquismo, talvez, levando-se em conta o que

foi esse torneio que, coerente consigo mesmo, termina como deveria: sub

judice. Virou o campeonato dos tribunais, com os boleiros saindo de cena e

cedendo vez a advogados e juízes.

Assisti a Goiás x Corinthians em João Pessoa, onde estava a trabalho.

Resolvi ver o jogo num telão de restaurante à beira mar. Pensei que fosse um

programa tranqüilo, apenas um passatempo para a população local. Afinal, na

Paraíba as grandes rivalidades se dão entre o Treze de Campina Grande e o

Botafogo, da capital. Mas qual não foi minha surpresa quando corintianos,

com suas bandeiras e camisas, começaram a invadir o local. Não estavam sós.

Chegaram também são-paulinos, palmeirenses, santistas, todos devidamente

paramentados. E veio gente do Rio e de toda a parte, torcedores de Flu, Fla

e Vasco. Teve até um gremista, orgulhoso de sua camisa recém-promovida.

Mas a maioria era mesmo de corintianos, uns 25 a 30 torcedores. Uma amiga

ficou curiosa e foi perguntar a eles se eram turistas de São Paulo em férias

na cidade. Nada disso. Apenas um havia nascido em Sampa, e no Tatuapé. Os

outros eram nordestinos. Paraibanos ou pernambucanos vindos do Estado

vizinho. Todos torciam pelo Timão, e o resto da galera no bar torcendo

contra, secando. Pensei que fosse sair briga, mas que nada. Houve muita

gozação e, depois da partida, confraternização. O futebol é isso: uma grande

festa popular. Não tem sentido de outra forma.

Com esse poder de penetração Brasil afora, times populares como Corinthians

e Flamengo não poderiam dar errado. São duas marcas poderosas, que

atravessam fronteiras. No entanto, o que se vê é um sendo sustentado por

dinheiro de origem obscura e o outro namorando essa mesma fonte de grana. É

como se dissessem que não existe solução honesta para o futebol brasileiro.

Que, para competir no mundo do futebol globalizado, seria preciso deixar

pruridos de lado, tapar o nariz e partir para o vale-tudo econômico.

Podem me chamar de romântico que até acho graça, mas não gostaria que

dinheiro da máfia internacional entrasse no meu time. A modernidade talvez

passe por outros caminhos, não necessariamente suspeitos, embora falar de

honestidade possa parecer um papo meio saudosista hoje em dia.

Por falar em saudosismo, o que dizer de um campeonato que tem o Romário 4.0

como artilheiro? É verdade, a chuteira de ouro vai para um dos maiores

jogadores de todos os tempos, mas dizer que ele, com quase 40 de idade, está

em fim de carreira é ser meio ameno. De qualquer forma, o próprio Romário

matou a charada quando declarou, ainda no meio do campeonato: “Peixe, com o

nível das zagas brasileiras, acho que ainda dá para jogar mais uns dois ou

três anos.” Dá mesmo.

Porque, convenhamos, o campeonato foi emocionante e cheio de incidentes,

alternativas e mudanças de percurso. Mas tecnicamente não foi lá essas

coisas, nem poderia ser, já que os craques estão fora. Não podemos confundir

emoção ou média alta de gols com qualidade técnica. Peladas em geral têm

placares elevados, e um 0 a 0 pode ser um clássico. Como o futebol não

tolera muito análises quantitativas melhor pensar na qualidade, e esta não

foi a característica mais evidente do Brasileirão 2005.

Ainda assim, daria para formar uma ou mais seleções com os jogadores que

disputaram o principal título do País. Veja se um time como esse faria feio

em qualquer competição mundial: Rogério Ceni; Paulo Baier, Lugano, Gamarra e

Gustavo Nery; Marcelo Mattos, Arouca, Petkovic e Ricardinho; Tevez e Rafael

Sóbis. Talvez treinado pelo Muricy Ramalho.

Eu gostaria de pensar que agora, enquanto a bola estiver parada, os

dirigentes irão ocupar o tempo para repensar o futebol brasileiro. Talvez

elaborar um projeto que o tore mais poderoso e melhor no plano interno. Mas

sei que não vai ser assim. Enquanto isso, nós, torcedores, continuaremos

carentes do jogo da bola, que é o que nos interessa. Com saudades desse mais

do que imperfeito Brasileirão que se foi e na expectativa do próximo, que

virá, tomara melhor e mais honesto.

6/12/2005