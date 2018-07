Temperado pelos obstáculos

8/5/2007

Com o desfecho de domingo, o Campeonato Paulista ganhou o caráter épico que

antes não tinha. Para sagrar-se campeão, o Santos teve de se superar;

cresceu na tempestade, e isso é o que torna grande e particular essa

conquista.

Possivelmente o São Caetano perdeu o título ao não compreender essa

circunstância. Acomodou-se à vantagem obtida no primeiro jogo. Alegrou-se

talvez demais quando o Santos teve de enfrentar a crise aberta com as saídas

de Pedro e Tiuí, e com as acusações que os dois fizeram a Luxemburgo. Tudo

pareceu ainda melhor para o São Caetano quando o Santos perdeu Antônio

Carlos e Dênis em Caracas. Como desejar situação mais propícia às vésperas

de uma decisão? O comandante adversário dispensa um lateral-direito e perde

o outro por contusão. Fica com um buraco na defesa e vê seu prestígio ser

contestado. Quanta ilusão…Todas essas dificuldades eram o ingrediente que

faltava para dar ao Santos a força para uma virada que até os torcedores

mais crédulos consideravam difícil. No domingo, o São Caetano viu-se diante

de uma fera ferida. Apavorou-se.

De certa maneira, essa fórmula híbrida inventada pela Federação Paulista

acabou premiando o melhor time, como hoje parece consenso. O Santos teve a

campanha mais positiva e terminou a fase de classificação seis pontos acima

do segundo colocado, o São Paulo. Mas, curiosamente, começou a tropeçar nas

semifinais, com aqueles dois empates diante do Bragantino e, em seguida, a

derrota diante do São Caetano. Entrou naquela zona de turbulência na qual

parecia destinado a sucumbir. Saiu dela mais vitaminado, e jogou com

autoridade, atropelando o adversário. Não me lembro de Fábio Costa ter feito

uma única defesa difícil durante o jogo. O Santos, pelo contrário, só não

definiu a partida ainda no primeiro tempo porque o aproveitamento do ataque

continua baixo. Mandou e desmandou no jogo e o São Caetano parecia impotente

para esboçar qualquer reação.

Tenho a impressão de que o Santos fica muito fortalecido com essa conquista

de campeonato. Deve encarar com tranqüilidade seu compromisso de

quinta-feira com o Caracas e pode já ir pensando na fase seguinte da

Libertadores e no Campeonato Brasileiro.

Quanto ao São Caetano, penso que sai do torneio de cabeça erguida. E, se não

promover um desmanche completo nesse time, acho que está bem encaminhado

para iniciar a campanha de retorno à primeira divisão. Desde que volte a

encontrar-se com aquele futebol que praticou contra o São Paulo e o próprio

Santos na primeira partida, e esqueça-se da maneira amedrontada como jogou

no domingo. Talvez tenha sido apenas um mau passo. Tem de voltar a pensar

grande. Se sair vendendo jogador por aí, vai voltar à estaca zero.

Já o Santos tem de repor os atletas que perdeu. E, de preferência, resolver

seu problema no ataque. As coisas seriam mais simples se, com o meio de

campo que tem, o Santos contasse com um matador para aproveitar as chances

criadas.

Disso tudo, fica o título com sabor especial, porque conquistado no suor e

na dificuldade; e fica a convicção de que existe na Vila um time sólido, de

peso, de respeito, apto a disputar qualquer título. Nesse time, Zé Roberto

revelou-se um maestro e ergueu, aos 32 anos, sua primeira taça no Brasil.

Não é pouca coisa e a nação santista tem todo o direito de comemorar.

O São Caetano se iludiu demais com os problemas vividos pelo Santos