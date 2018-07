Título festejado a prestações

23/10/2007

Como se comemora título tão anunciado quanto este do São Paulo? A

prestações, talvez, pois o clube, ou pelo menos a sua torcida, já vem

celebrando desde que venceu no Maracanã o Botafogo, que era então (veja só o

que é o futebol) um sério candidato ao título. Vem comemorando desde que

conseguiu acumular gordura tão farta que não pode mais ser queimada pelos

adversários. Festejou domingo, ao enterrar de vez a já remotíssima

possibilidade de o Cruzeiro se converter em zebra. Deverá comemorar quando

se tornar matematicamente campeão, o que pode acontecer já na próxima

rodada, dependendo de uma combinação de resultados. Nesse caso, quando lhe

serão entregues as faixas e a taça? No jogo seguinte ou apenas no último

compromisso do campeonato? No fundo, é tudo questão de cerimonial, pois há

muito tempo o São Paulo é de fato e de direito o campeão brasileiro de 2007,

mesmo sendo o futebol “a little box of surprises”, como disse certo dia um

grande jogador.

Esse tipo de comemoração que se arrasta no tempo é típico dos campeonatos

por pontos corridos quando um time se destaca sobre os demais, como foi o

caso do São Paulo este ano. Não se trata de botar a culpa no sistema. A

culpa, se é que ela existe, é dos outros times que não se prepararam

adequadamente e por isso estão comendo pó dos são-paulinos. Que devem se

divertir muito vendo rivais de tradição brigando pelo segundo lugar, ou por

uma vaguinha na Libertadores, que ele já conquistou faz tanto tempo.

E quem ficará com essas vagas, afinal? Palmeiras, Cruzeiro, Santos, Grêmio e

agora Flamengo estão no páreo que, este sim, só será resolvido nas últimas

rodadas, talvez apenas no final do campeonato. Aliás, a tal “caixinha de

surpresas”, que é o maior lugar-comum futebolístico de todos os tempos,

funcionou no caso do Flamengo. Quem diria que um time que vegetava à beira

do descenso com Ney Franco poderia estar agora na boca da Libertadores sob o

comando de Joel Santana? Um amigo carioca me mandou e-mail dizendo que já

está providenciando passagem para Tóquio. Menos, menos. Mas que a reação do

Flamengo é surpreendente, ninguém pode negar.

Não se sabe quem serão os classificados para a Libertadores, mas o que se

pode dizer é que terão de se reforçar caso não queiram fazer papelão no

torneio. Nenhum deles, do jeito que estão, com a óbvia exceção do São Paulo,

tem condições de participar da Libertadores aspirando a título. Por isso

vejo com certo ceticismo essa fissura de jogadores e dirigentes (e mesmo da

torcida) pela tal vaga. Será que vale tanto esforço, apenas pela

participação? Ou o que se deve é entrar no torneio em condições de ganhar o

título, que é o que interessa?

A OUTRA FESTA

A outra comemoração que deu o que falar foi a festa dos jogadores da seleção

após a vitória sobre o Equador. O fato de terem fechado uma boate e dali

saído no final da manhã ganhou amplo destaque. Vazou pela imprensa que Dunga

teria recebido instruções de Ricardo Teixeira para falar com os jogadores e

pedir mais discrição na próxima vez. Mas já pensou o que aconteceria caso a

festa se seguisse a uma derrota? Ou mesmo a um empate por 0 a 0? O mundo

viria abaixo, pois ainda não conseguimos distinguir o que acontece dentro de

campo do que se passa fora dele. Aliás, os dribles do Robinho provaram que

excesso de seriedade nem dentro de campo funciona.