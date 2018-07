Torcer e secar na reta final

24/10/2006

Com quem o São Paulo joga agora? Passou a ser esta a pergunta de todos os

secadores do Brasil depois que o tricolor botou a proa na direção do título.

“Joga com o Figueirense, lá, e não vai ter vida fácil”, diz um amigo

santista aqui no jornal, cheio de esperança. E faz contas. “Perde lá em

Florianópolis, depois tem um jogo de seis pontos com a gente e pronto:

estamos chegando em cima deles.”

Não tenho tanto contato com o pessoal do Grêmio e do Inter, mas imagino que

alimentem por lá suas matemáticas particulares, pouco diferentes da do nosso

amigo santista. Enfim, o futebol, como a política e a vida em geral, é, em

boa parte, movido pela esperança. E nem sempre a esperança tem lógica,

embora, no caso do campeonato, se possa dizer que ainda dispomos, de fato,

de 24 pontos em jogo. E assim, na teoria, tudo pode suceder. Tudo mesmo,

pois essa é a natureza da tal “caixinha de surpresas”, como diziam os nossos

antecessores.

Mas, para além da lógica, e da matemática da esperança, existe o rigor do

bom senso. E este recomenda reconhecer que dificilmente o São Paulo se

afastará do rumo. Não apenas pela vantagem acumulada (afinal, são sete

pontos sobre o segundo colocado), mas pela maneira convincente como voltou a

jogar.

Não que o tricolor apresente um futebol de sonhos, de dar água na boca,

aquele futebol iluminado que apresentaram, digamos, o Santos de 2002 ou o

Cruzeiro de 2003, para não incorrermos no pecado (hoje mortal) da nostalgia.

Nada disso. O São Paulo joga um bom feijão com arroz. Um futebol

consistente, de “sustância”, que lhe permite ir ao Sul e arrancar um empate

do Grêmio com o Olímpico lotado torcendo contra. Tem, não por acaso, uma

administração também consistente, que lhe possibilita repor jogadores com

rapidez, agilidade fundamental nesta época de vertiginosa rotatividade de

atletas.

Então, o que aconteceu? O São Paulo deu uma balançada, mas já se reaprumou.

Por essa característica, pela solidez, e não apenas pela gordura acumulada,

é que julgo a fatura já decidida para o tricolor. A não ser que entre em

campo aquele personagem que Nelson Rodrigues chamava de Sobrenatural de

Almeida.

Mas, mesmo admitindo que o Campeonato Brasileiro de 2006 já tenha vencedor,

nem por isso ele perdeu a sua graça. Mesmo porque alguns jogos têm sido

muito interessantes, já que muito disputados. Um bom exemplo foi o próprio

empate do São Paulo com o Grêmio, partida cheia de alternativas táticas e de

variações de predomínio em campo. Ora, um jogo no qual sai um gol antes do

primeiro minuto já tem tudo para ser excepcional porque destrói expectativas

e planejamentos. O Grêmio sentiu o golpe, mas conseguiu se reequilibrar e

empatou. Não teve forças para vencer, mas o mérito é também da marcação

firme do São Paulo.

E o campeonato tem muita lenha ainda para queimar. Pense só no jogaço que

poderá ser este Corinthians x Palmeiras, amanhã à noite. A maior rivalidade

da cidade. Dois gigantes de torcidas enormes e tradições suntuosas. Mas dois

gigantes feridos, separados por meros dois pontos, e ainda rondando a zona

do rebaixamento.

Bom, nenhum dos dois deve cair porque Fluminense e Ponte Preta estão fazendo

a sua parte com rara competência. Mesmo assim, será um jogo escaldado por

uma rivalidade ancestral e apimentado por um presente de penúria. E o

vencedor (se houver) terá dupla recompensa. Além de se distanciar do perigo,

ganha o bônus de afundar o inimigo. Não perco um jogo desses por nada deste

mundo.