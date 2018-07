Um Corinthians x Palmeiras meio chocho

Achei meio sem graça o Corinthians e Palmeiras que, acredito, ainda é o clássico de maior rivalidade em São Paulo. Houve gols e virada, o que bastaria, segundo alguns, para garantir dramaticidade ao jogo. Mas não vi isso. Vi tensão, mas não vi beleza e nem disputa tão acirrada.

O Palmeiras, por um lado, recaiu na dependência de Marcos Assunção e o Corinthians continua a fazer aquilo que dá certo: uma marcação cerrada, em todas as partes do campo, e um ataque que continua magro, mas tem resolvido lá na frente. Neste domingo também contou com a sorte, o que é sempre bom em futebol.

Fora a rivalidade, o clássico não altera em quase nada a classificação do campeonato. O que interessa é terminar entre os quatro primeiros, para evitar o confronto direto com um grande já na primeira fase do mata-mata. Quer dizer, do mata, porque, segundo a burra fórmula da Federação Paulista de Futebol, é jogo único nas duas primeiras eliminatórias. Só na final serão dois.

Talvez isso, o fato de não valer grande coisa, afora a rivalidade histórica, tenha contribuído para o escasso frisson desse derby de grande tradição, mas que hoje não teve uma de suas edições mais brilhantes.