Um jogo e três histórias

Algo de muito especial aconteceu domingo no velho estádio da Vila Belmiro.

Não apenas o jogo – um dos melhores e mais emocionantes do campeonato – mas

um curioso encontro de histórias que se cruzam.

Em seu camarote estava Pelé, aquele que realizou uma história completa no

Santos Futebol Clube. Chegou menino, com 15 anos, participou de 1114 jogos,

fez 1091 gols, ganhou todos os títulos possíveis e imagináveis com a camisa

branca, até sair, com 33 anos.

Em campo, brilhava Giovanni, uma história que se reatava depois de rompida

com a ida para o Barcelona. Com 33 anos, mesma idade do Rei ao deixar o

Santos, Giovanni volta à sua casa, nove anos depois, exibindo um futebol

refinado, inteligente, eficaz. Foi o astro do jogo.

Jogando ao seu lado, Robinho, a história truncada do menino que surge em

2002, torna-se ídolo da torcida e vai-se embora, prematuramente, com 21

anos. No domingo arrastava-se em campo, um fantasma do que já foi. O idiotas

da objetividade dirão que foi o mês parado em greve de bola, a falta de

forma física e ritmo de jogo – todas essas boas e válidas razões.

Verdadeiras, em parte. O que se via em campo, no duro, era um Robinho

estranho a si mesmo, pouco à vontade numa casa que não é mais sua, diante de

uma platéia que, se não o hostilizou abertamente, pelo menos o ignorou, o

que talvez tenha doído mais do que uma vaia.

Essas histórias se entrelaçam e se comentam de outras formas. A de Pelé, em

número de gols, jogos e títulos é esmagadora. Consagrou para sempre a camisa

10. Giovanni até agora não ganhou nenhum título pelo Santos. Nos dois anos

(1994-1996) em que ficou no Peixe fez a torcida esquecer um pouco a saudade

que tinha de um camisa 10 de estatura real. Volta agora, talvez para

escrever o resto daquela história interrompida. Robinho venceu dois

Campeonatos Brasileiros e nunca quis vestir a 10 – achava que a 7 lhe dava

mais sorte. Passada a mágoa, a torcida irá recolocar no museu afetivo alguns

dos seus jogos mágicos, como a finalíssima do Brasileiro de 2002 contra o

Corinthians. Até onde iria sua história no Santos se não tivesse resolvido

cortá-la? Responder a isso é o mesmo que especular sobre o que teriam sido

os poemas de maturidade de Rimbaud.

Como disse, Santos 4 Corinthians 2 foi um dos mais emocionantes e melhores

jogos deste campeonato, tantas vezes acusado, e com justiça, de pouco

técnico e nivelado por baixo. Mas, de vez em quando, reaparece o grande jogo

de bola que ainda subsiste neste país, apesar da espoliação futebolística a

que somos submetidos. Por algum tempo, pelo menos, o Brasil volta a ser o

país do futebol, como nos recentes Corinthians e Cruzeiro e neste

inesquecível Santos e Corinthians. PS: Não é coincidência que o Corinthians

figure nos dois melhores jogos. Cheio de defeitos, em especial na defesa, o

Timão é a equipe mais vibrante do campeonato.

A FORÇA DA GRANA

Kia Joorabchian, da MSI, visitou o jornal na semana passada. Simpático,

fluente, diz coisas que gostamos de ouvir: “É impossível perder dinheiro com

o futebol brasileiro”. Ou: “Se eu fosse Marcelo Teixeira não venderia

Robinho, porque não se vende a estrela da companhia”. Kia explica que

precisa de jogadores de nome, como Tevez, porque eles valorizam os que jogam

ao seu lado. Valorizam a camisa, que consegue mais do patrocinador. Com isso

pagam-se melhores salários, e assim o mundo gira e a Lusitana roda. Kia

parte do princípio de que quanto mais dinheiro circula em uma atividade,

melhor ela é. E então lembro de Hollywood, que nunca foi tão rica como

agora, quando os estúdios saíram da mão de gente ligada ao cinema e passaram

para a dos financistas. Estão bilionários. Mas veja só os filmes que fazem.

Têm de tudo, de grandes astros a efeitos especiais. Só falta alma. Você dirá

que a alma não pode ser comprada, vendida ou medida. Mas todo mundo percebe

quando ela não está lá. O futebol vai por aí?

2/8/2005