Vale pela emoção

29/7/2008

Se é isso mesmo o que importa, então estamos feitos. Porque o Campeonato

Brasileiro deste ano, tão criticado no aspecto técnico, promete emoções

profundas, tanto na parte superior quanto na inferior da tabela. Digo isso

porque, com os resultados da rodada do fim de semana, a classificação

embolou de vez. A diferença do líder, o Grêmio, para o primeiro que está

fora da zona de classificação para a Libertadores, o São Paulo, é de apenas

três pontos. Isso, no topo. Lá embaixo, a distância entre o lanterna, o

Ipatinga, e o primeiro que escaparia hoje da degola, o Vasco, é também de

três pontos. Quer dizer, o que existe é muito equilíbrio, pelo menos até

agora. Pode ser algo circunstancial, que talvez se rompa se algum time

disparar na parte de cima, ou se afundar de vez, na de baixo. Mas acredito

que vai assim até o final.

O fato é que existe um efeito nivelador no futebol brasileiro, uma espécie

de termostato que regula a temperatura automaticamente assim que ela sobe ou

desce demais. O que é lógico (dentro da lógica estapafúrdia do futebol),

pois quanto melhor for um time mais propenso ele será a perder jogadores

para o exterior e portanto piorar, até se nivelar aos de baixo. O melhor

exemplo é o do Flamengo, que disparava na ponta, trotando alegremente, até

ficar sem Renato Augusto, Marcinho e Souza, um atrás do outro. Quase ficou

sem o técnico também, sondado pela moeda forte do mundo árabe. Conclusão:

com tudo isso o Mengo perdeu fôlego, visivelmente.

É apenas um caso, mas que ilustra a instabilidade que se tornou a regra do

futebol brasileiro e faz a maior parte dos clubes viver em uma gangorra

permanente. Outros exemplos do sobe-e-desce: o Vitória veio da Segunda

Divisão e, neste momento, encontra-se classificado para a Libertadores e –

por que não? – disputando o título. Já o Fluminense, que chegou à final da

Libertadores e perdeu a taça na disputa por pênaltis, estacionou na zona de

degola e lá montou residência. O Santos, que no ano passado foi campeão

paulista e vice no Brasileiro, continua morando no mesmo bairro do Flu,

apesar da boa vitória de domingo sobre o Vasco. Por falar nele, o clube de

Roberto Dinamite é outro que anda pela proximidade do descenso. Já se

interessou pela vizinhança e procura casa na região. E o Atlético Mineiro só

tem dois pontinhos a mais que o Vasco. É outro candidato ao condomínio dos

infelizes.

Portanto, se alguém lhe pedir um palpite sobre o campeonato, o melhor é

responder como Sócrates (o filósofo, não o jogador): tudo que sei é que nada

sei. Frase lembrada por Mauro Beting e que define muito bem a nossa

perplexidade diante desse campeonato sem valores seguros e no qual qualquer

certeza torna-se candidata natural ao anedotário de bar.

Outro filósofo, Vanderlei Luxemburgo, teceu comentário na mesma direção.

Disse que não existem nem grandes times e nem jogadores excepcionais no

Brasil, tornando impossíveis as previsões. O jeito, disse ele, é garantir

pontos em casa, com apoio da torcida, e beliscar um ou outro pontinho fora,

no descuido do adversário. E é só. Não sei dizer, mas acho que constatar

essa instabilidade toda deve ser muito duro para um técnico que, por ofício,

precisa transformar o futebol em atividade racional e previsível, tanto

quanto possível. Mas é isso mesmo.

Diante dessa situação, podemos sentar no meio-fio e chorar lágrimas de

esguicho, como recomendava Nelson Rodrigues. Mas podemos também olhar para

um campeonato que tem de seis a oito candidatos ao título e quatro grandes

clubes ameaçados de rebaixamento e chegar à conclusão de que não existe

futebol mais emocionante do que este. Você decide, meu caro.