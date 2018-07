A nova dos banheiros de Sochi: americano destrói porta após ficar preso

Nem a polêmica lei antigay repercute mais do que os banheiros de Sochi. O problema já foi as privadas duplas, passou pela placa de “proibido pescar na privada” (relembre!) e agora é o trinco quebrado.

Neste sábado, o atleta de bobsled dos Estados Unidos Johnny Quinn ficou preso no banheiro do seu quarto na Vila Olímpica. Sem celular, não teve dúvidas. “Usei meus treinos de como empurrar um trenó de bobsled”, explicou ele, ao postar a foto acima no Twitter.

Ah, reparem num fato importante: A porta, pelo jeito, é feita de papelão.