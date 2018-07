Ana Marcela nada 165km em 2013, mas só supera Poliana uma vez

Cento e setenta e cinco quilômetros nadou Ana Marcela Cunha nesta temporada, considerando apenas as principais competições do calendários das Maratonas Aquáticas. Incansável, entrou na água em oito etapas do Circuito Brasileiro, sete do Circuito Mundial, e ainda disputou os 5km, os 10km e os 25km no Mundial de Barcelona, num total de 18 largadas.

O que não dá para esconder, porém, é que Poliana Okimoto, que só nadou oito provas na temporada (65km), foi muito melhor que ela. Vejamos: Poliana foi superior nos 10km e nos 5km do Mundial (ouro e prata, com Ana sempre atrás). Ficou logo à frente de Ana em Santos (8º x 9º), venceu na China (Ana em 3º) e em Hong Kong (Ana em 4º). No Circuito Brasileiro, só foi aos 5km de Porto Belo (SC). Venceu também.

No “confronto direto”, Ana Marcela só levou a melhor em Israel. A nadadora do Sesi venceu e Poliana foi sétima colocada. Ela ainda foi quarta colocada no México, sexta no Canadá e segunda na Argentina. Dentro de casa, ganhou todas as sete provas nas quais Poliana Okimoto não participou.

Ana Marcela fez ótima temporada, não dá para negar. Afinal, voltou de Barcelona com uma prata e um bronze, foi segunda colocada no Circuito Mundial e venceu o Circuito Brasileiro. Mas a superioridade de Poliana é clara e talvez se explique pelo calendário mais curto. É algo para Ana Marcela repensar.

MASCULINO – Entre os homens, o ano foi um pouco mais de Allan do Carmo do que de Samuel de Bona. Eles competiram na mesma prova 10 vezes em 2013. O baiano levou a melhor sobre o gaúcho em quatro de seis vezes no Circuito Nacional e em três de quatro no Circuito Brasileiro. Um 7 a 3 para Allan, que foi sétimo nos 10km em Barcelona – Samuel terminou em sexto nos 5km.

Mas a temporada foi boa para ambos, que estavam, com Poliana, na equipe que foi bronze em Barcelona. O baiano só nadou quatro vezes no Circuito Brasileiro. Venceu duas e foi segundo em uma, mas sempre em distâncias de meia-maratona (5km). Nas três maratonas Allan nem foi e quem ganhou foi Samuel.

No Circuito Mundial, Samuel também conseguiu um grande feito, que foi vencer a etapa de Hong Kong, algo inédito para o País. Mas Allan do Carmo, que foi a sete das oito etapas do calendário, foi quem terminou como o melhor brasileiro, em terceiro na classificação geral (Samuel foi o quinto).

Luiz Rogério Arapiraca competiu pouco no ano. Foi a duas etapas do Circuito Mundial e a uma do Circuito Brasileiro, além do Mundial. Assim, o posto de terceiro melhor brasileiro em 2013 ficou com Diogo Villarinho.