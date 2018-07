Aos 14, Rebecca faz apresentação de campeã pan-americana

Eu sei, ta ficando chato, mas eu não canso de escrever aqui sobre os resultados dessa geração de Rebecca Andrade e Flávia Saraiva. Dessa vez as duas participaram dos Jogos Sul-Americanos da Juventude, em Lima, e mais uma vez foram perfeitas. Não custa lembrar: têm 14 anos (a Flávia na verdade faz 14 na segunda), mas mostram resultados de adultas, o que elas só serão em 2015.

Vou fazer uma comparação com os Jogos Pan-Americanos de 2011:

INDIVIDUAL GERAL – Rebecca fez 55.600 pontos. Seria campeã em Guadalajara. Flávia fez 53.450 e ficaria em quarto.

SALTO – Rebecca tirou 14.900 em Lima. Seria campeã. Thauany Araújo (outra de 14) foi prata com 14.150 e ficaria em quarto no Pan.

BARRAS ASSIMÉTRICAS – É o ponto fraco. Rebecca tirou 12.933 e não iria nem à final do Pan. Flávia fez 12.700. Rebecca, porém, já fez mais em outras ocasiões.

TRAVE – Flávia venceu com 13.633. Teria ficado em quinto no Pan. Rebecca, com 13.500, acabaria em oitavo.

SOLO – Mais uma vitória de Flávia, com 13.900, que lhe daria a prata no Pan. Rebecca, com 13.700, acabaria em quarto.