Aos 15 anos, Duda estreia no Circuito Mundial de Vôlei de Praia como promessa

O Circuito Mundial de Vôlei de Praia vai conhecer um novo fenômeno a partir desta quinta-feira. Neste dia, Eduarda Santos Lisboa, ou simplesmente Duda (a menina da esquerda da foto), vai fazer sua primeira partida no Circuito, aos 15 anos, em Durban (África do Sul). Assim, se tornará a mais jovem brasileira a participar de um evento deste nível.

Era 15h30 de uma segunda-feira de junho quando Rebecca, principal esperança do vôlei de praia brasileiro, avisou à CBV que não iria para a Polônia, onde, na quinta-feira, começaria o Mundial Sub-23. Duda foi chamada de última hora e aceitou o desafio. A sergipana fez às malas apressadamente e viajou.

Ao lado de Thaís, oito anos mais velha, enfrentou adversárias que disputam o Circuito Mundial com frequência. Filha da ex-jogadora Cida, surpreendeu quem passou pela frente. Só não foi campeã porque, desde as quartas de final, Thaís jogava com dores insuportáveis na coxa. “Na final, nem consegui mexer a perna direito”, alegou. Mesmo assim as brasileiras levaram o jogo até o tie-break, quando perderam da dupla alemã por apertados 15/13.

Era o suficiente para Duda virar o novo xodó do vôlei de praia brasileiro. Azar de Rebecca. Vice-campeã do Circuito Banco do Brasil (2012/2013) ao lado de Lili e prata no Mundial Sub-21 (2012), a cearense de 20 anos era a esperança de renovação no vôlei de praia. Foi convocada para compor a seleção em 2013, mas os planos da CBV eram de que ela primeiro jogasse competições sul-americanas, depois os Mundiais Sub-21 e Sub-23 para só em 2014 participar de vez da equipe.

O sucesso teria subido na cabeça da jogadora, que decidiu não jogar na Polônia. Isso 6h antes do voo sair. Obviamente que ninguém dentro da CBV engoliu a atitude da jovem.

Aí surgiu Duda. Talentosa, corajosa, filha de uma ex-jogadora. Ao lado da também sergipana Tainá, foi ao Mundial Sub-21 na Croácia, não conseguiu repetir o desempenho da Polônia, e caiu nas oitavas de final. Mas daria a volta por cima no Porto e, com a mesma companheiro, ganhou o Mundial Sub-19.

Agora a primeira chance entre as adultas vem na última etapa do Circuito em 2014. Talita e Taiana já são campeãs, então a CBV decidiu mandar suas duplas reservas. Além de Thaís/Duda, também está inscrita Elize Maia/Fernanda Berti, dupla que cresceu no segundo semestre depois de um ano de experiência na seleção – uma é ex-modelo, a outra ex-jogadora de quadra e a CBV aposta nelas até pelo marketing.

Não há no site da FIVB nenhuma estatística sobre atleta mais jovem a participar do Circuito. Apenas que a mais jovem campeã, uma chinesa, o fez aos 17 anos. A CBV informa que Duda é a mais nova brasileira a competir. Juliana, campeã pela primeira vez aos 20 anos, detém este recorde. Duda terá nada menos do que cinco anos para quebrá-lo. Neste meio tempo, os Jogos do Rio/2016. Será? Eu não duvido.