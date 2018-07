Após 9 anos, Brasil investe R$ 1 mi para ter primeira pista de BMX

Faltavam dois anos para os Jogos Olímpicos de Londres quando a Holanda construiu uma pista de BMX em Pependal, o centro de treinamento de sua equipe olímpica. Não, não era a primeira pista de BMX do país. Mas essa era exatamente igual aquela que seria construída em Londres. Tudo para que os holandeses (que não são potência olímpica) tivessem o melhor desempenho possível em 2012.

Adianta o relógio em quatro anos e chegamos ao Brasil. Estamos em dezembro de 2013, a menos de mil dias dos Jogos Olímpicos do Rio, e só agora foi assinado o contrato para a construção da primeira pista de BMX no País. Ela será em Londrina, no Paraná, e deverá ficar pronta em maio do ano que vem. Nas contas da CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo), em oito semanas (dois meses!!!) dá para construir a pista.

Entre o BMX virar olímpico (decisão tomada em 2005) e a primeira pista ficar pronta terão se passado nove anos. Quase uma década para o Ministério do Esporte resolver investir a bagatela de R$ 1 milhão para construir uma pista, um ginásio de esportes com academia, instalações para recuperação física, alojamentos, refeitórios e salas para reuniões técnicas. Como comparação, só o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, custou mil vezes mais.

O BMX foi introduzido como esporte olímpico nos Jogos de Pequim. Para eventos internacionais, UCI (União Ciclística Internacional) reconhece apenas provas realizadas em pistas de Suprecross. Em Londres, por exemplo, ela tinha pouco mais de 400m para os homens.

No Brasil as provas acontecem em pistas de bicicross, bem menores. Assim, não há como os atletas daqui treinarem nas mesmas condições em que competem. Para os Jogos de Londres, por exemplo, os dois brasileiros que foram à Olimpíada se prepararam na Argentina.

Apesar dessas dificuldades, o Brasil tem hoje o 16º colocado do ranking mundial masculino (Renato Rezende) e a 24ª no feminino (Bianca Quinalha). Thaynara Morosoni ainda é a sexta no ranking juvenil. E todos devem subir de posição na última atualização, quando serão levados em conta resultados da terceira e da quarta etapas do circuito latino-americano.

De acordo com o Jornal de Londrina, toda a estrutura vai custar exatos R$ 990.274 ao Ministério do Esporte. Dinheiro de pinga. A prefeitura ainda entrará com a contrapartida de R$ 86.112,69. A pista ficará dentro do Autódromo Ayrton Senna, bem atrás do maior setor de arquibancadas do Estádio do Café.

Há algum tempo que digo que o BMX é sub-aproveitado no Brasil. O perfil de Renato Rezende no Facebook tem mais de 30 mil likes, o que coloca ele entre os mais acessados entre atletas olímpicos (tirando vôlei, basquete, etc). Todos os principais atletas do País, aliás, têm páginas bem movimentadas. O calendário nacional é repleto, os resultados estão aparecendo, e o esporte é essencialmente jovem. É o único esporte radical na Olimpíada de Verão, o que atrai boa parte do público adepto das modalidades dos X -Games.

Mesmo com todo esse cenário (que obviamente o COB e o Ministério do Esporte também conhecem), pouco se faz pelo BMX no Brasil. A pista vem com atraso, mas tomara seja bem utilizada. No ano que vem (em maio), está marcado o Campeonato Pan-Americano para Londrina. A CBC já fala em ter etapa da Copa do Mundo em 2015. Seria de enorme importância para o esporte brasileiro.